Ketsch. (pol/mare) Die "Alla Hopp"-Anlage in Ketsch ist von zwei Mädchen verwüstet worden. Das teilt die Polizei mit.

Unbekannte haben demnach am Freitag kurz nach 14 Uhr im Toilettenhäuschen der Anlage in der Straße Am Wasserwerk eine größere Menge Toilettenpapier angezündet. Eine Zeugin bemerkte die Rauchentwicklung und verständigte die Feuerwehr.

Die Freiwillige Feuerwehr aus Ketsch löschte den Brand. Ein Lichtsensor war durch die Hitzeentwicklung geschmort. Die Zeugin sah noch zwei Mädchen, die sich von der Toilettenanlage schnell in Richtung Brunnen-/Gutenbergstraße entfernten. Eines der Kinder hatte ein Fahrrad bei sich.

So sollen sie ausgesehn haben: Eine war etwa 12 bis 13 Jahre alt, 1,65 bis 1,68 Meter groß, hatte eine dünne Figur, lange, blonde Haare. Sie trug eine dunkle Leggins und schwarze Jacke.

Das andere Mädchen war ebenfalls 12, 13 Jahre alt, etwa 1,60 Meter groß, mit dünner Figur und langen, dunklen Haaren. Bekleidet war sie mit einer dunklen Hose und einer hellbraunen Steppjacke.

Sachdienliche Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Schwetzingen unter Telefon 06202/2880 entgegen.