Von Harald Berlinghof

Ketsch.Sie kommen in Flugzeugen und auf Schiffen aus aller Welt nach Deutschland. Oder sie lassen sich unbemerkt in Wohnwagen und Wohnmobilen aus Südeuropa über die Klimabarriere der Alpen transportieren. Andere werden legal importiert, im Zoohandel verkauft und schließlich in der Natur ausgesetzt. Beispiele für solche wandernden Tierarten sind der aus Indien stammende Halsbandsittich, die nordamerikanische Rotwangen-Wasserschildkröte oder der asiatische Tiger-Moskito. In Ketsch hat sich jetzt auf dem Friedhof eine Ameisenart ausgebreitet, die in Nordafrika und im gesamten Mittelmeerraum verbreitet ist und in der Enderlegemeinde zur Plage wird: "Tapinoma Magnum".

Sie bildet "Superkolonien" aus mit mehreren Hundert oder gar Tausenden von Königinnen, die ständig für Nachwuchs sorgen. Man glaubt, dass die Ameisenart mit mediterranen Pflanzen, die in Pflanzenmärkten angeboten werden, über die Alpen gekommen sind. Auf dem Ketscher Friedhof und der unmittelbaren Umgebung seien aktuell Millionen Einzeltiere dieser Ameisenart auf einer Fläche von acht bis zehn Hektar festgestellt worden, betont der Ketscher Umweltbeauftragte Dominique Stang.

Die Tiere sind zwar nicht ganz so groß wie unsere heimischen Waldameisen, die aber weniger fruchtbar sind als die eingeschleppte Mittelmeerart. Diese untergräbt zudem gerne Mauern, Gehwegplatten und Pflastersteine und richtet auf diese Weise auch größere Schäden an. Bordsteinkanten können absacken oder Grabsteine umfallen. "Da können erhebliche wirtschaftliche Schäden entstehen, bis hin zu Wertminderungen von Immobilien", erläutert Bernhard Seifert, vom Senckenberg-Museum für Naturkunde Görlitz, einem der führenden Ameisenexperten in Deutschland.

Die Ketscher Population wurde von ihm und einem weiteren Experten bestimmt, und es besteht kein Zweifel an ihrer Identität. Diese Ameisen gehören zu den sogenannten Neozoen. Das sind eingewanderte oder verschleppte Arten, die nach 1492 in Europa auftauchten. Neben Neozoen gibt es auch Neophyten. Das sind eingeschleppte Pflanzenarten, die sich ungehemmt in freier Natur ausbreiten. Doch viele dieser Neophyten gehören mittlerweile zu weit verbreiteten Pflanzengesellschaften auf Brachland.

Ein Beispiel ist die Goldrute, die jede Unkrautfläche mitbesiedelt. Ein anderes das indische Springkraut, das in feuchten Wäldern und Auenwäldern große Bestände bildet. Es kam um die Mitte des 19. Jahrhunderts nach Deutschland und Europa und fühlt sich hier offenbar wohl. Auf welchem Weg die Pflanze hierher kam, kann heute nicht mehr nachvollzogen werden. Bei Pflanzen ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass sie als Samen in Hosentaschen von Weltreisenden ihre Eroberungszüge begannen.

Die Ameisen, die jetzt in Ketsch aufgetaucht sind, bevorzugen eher vegetationsarme Umgebungen. Auch unter Kunstrasenmatten sind ihre Nester zu finden. Die Ameisenart sei in Deutschland bis hinauf in die Niederlande mittlerweile ein großes Problem, so Seifert. Die zunehmend milden Winter bereiten den Tieren keine Probleme, und eine Bekämpfung mit Insektiziden im öffentlichen Bereich unterliegt strengen Reglementierungen. In Ketsch will man im Frühjahr das "Epizentrum" der Superkolonie mit gezielten Bekämpfungsmaßnahmen eindämmen, für die etwa 30.000 Euro zur Verfügung stehen sollen. Die Bürger sollen in Kürze von der Gemeinde darüber informiert werden.

Doch einen Organismus, der sich erst einmal in seiner neuen Umgebung etabliert hat, wieder komplett loszuwerden, erweist sich stets als extrem schwierig. "Das erscheint kurzfristig nahezu aussichtslos, mittelfristig hat man dagegen schon Erfolge gesehen, weil die eingewanderten Organismen nur eine schmale genetische Basis mitbringen, was früher oder später zum Erlöschen von Populationen führen kann", so Seifert.