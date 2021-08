Von Stefan Kern

Ketsch. Egon Könn steht unter Spannung. Der Ingenieur aus Ketsch will sich nicht damit abfinden, dass SUVs die Straßen prägen und noch immer schwere Diesel-Busse oft nur wenige Fahrgäste befördern. Die umweltfreundliche Mobilität als ein Beitrag zum Klimaschutz treibt Könn um. Er wirbt für den Bau von Monorail-Zügen. Er treibt seine Idee voran, hat auch schon zwei Partnerunternehmen dafür gewonnen. Die RNZ besuchte Könn und erfuhr mehr über seine Beweggründe.

"Es passiert zu wenig", sagt Könn. Gegen den Ressourcenverbrauch und den Ausstoß klimaschädlicher Emissionen. Gerade in Sachen Mobilität sei Deutschland nicht effizient. Ein Sinnbild dafür sind für Könn die großen SUVs, die mit zwei bis drei Tonnen Eigengewicht nicht nur jede Menge Energie verblasen, sondern auch nur wenige Personen von A nach B befördern. "Einfach unsinnig" findet Könn das. Als Ingenieur, der Stoffkreisläufe und Energieverbrauch im Blick habe, sehe er in den trendigen Geländewagen ein Symbol für das Scheitern der Ingenieurszunft. Denn Ziel eines Ingenieurs müsse eine möglichst effiziente Nutzung von Ressourcen bei maximalem Ertrag sein.

Der SUV als "Totalausfall" in Sachen Effizienz

Der SUV sei in dieser Hinsicht "ein Totalausfall". Doch nicht nur dieser. Als Beispiele aus dem Nahverkehr nennt Könn schwere Dieselbusse, die manchmal nur mit drei, vier Fahrgästen durchs Land fahren, oder noch schwerere Straßenbahnen, die allzu oft halb leer in den Städten unterwegs seien. "Es wird einfach zu viel Masse bewegt und in der Folge zu viel Energie verbraucht, um ein paar Kilogramm Mensch zu bewegen." Neu ist das nicht.

Schon vor 26 Jahren erschien das Buch "Faktor Vier" von Ernst Ulrich von Weizsäcker. Weizsäcker und seine beiden Co-Autoren Amory und Hunter Lovins erklärten damals anhand von zahlreichen Beispielen, dass es möglich sei, den Naturverbrauch zu halbieren und den Wohlstand zu verdoppeln. Könn ist es gar nicht so wichtig, dass diese Rechnung genau aufgeht. Es geht ihm um die Tendenz. Und darum, neue Ideen zu entwickeln.

So ganz neu ist der Monorail zwar auch nicht, für Könn aber eine Lösung für die Ansprüche an eine klimaverträgliche Mobilität. Ihm schwebt ein rund 20 Meter langer Einschienen-Zug vor, der auf Strecken bis 50 Kilometer große, mittlere und kleine Zentren miteinander verbindet und zwar eng getaktet. Wie der Name schon sagt, fährt dieser Zug mit bis zu 36 Sitzplätzen auf nur einer Schiene. Der Aufbau der Infrastruktur sei nicht allzu komplex, so Könn, und gehe damit relativ schnell vonstatten. Darüber hinaus könne der Einschienen-Zug auch bestehende Gleisanlagen nutzen. Gerade auf stillgelegten Strecken, die für die Bahn nur noch wenig attraktiv seien, könnte sein Zug in eine Nahverkehrslücke fahren und das ÖPNV-Angebot nicht nur deutlich engmaschiger, sondern auch schneller machen. Eine Chance, gerade für den ländlichen Raum. Und entscheidend für die Akzeptanz des öffentlichen Nah- und Fernverkehrs der Zukunft, ist der Ingenieur überzeugt.

Sein Ziel ist die Verwendung von grünem Strom. Darüber hinaus könnte die Strecke zum Teil mit Fotovoltaikanlagen bestückt werden, sodass für Könn ein annähernd autarker Betrieb durchaus vorstellbar ist. Gelungen ist ihm in seinen Planungen auch eine deutliche Gewichtsreduzierung. Der Monorail-Zug schlägt demnach mit rund sechs Tonnen zu Buche. Zum Vergleich: Eine Straßenbahn wiegt rund 29 Tonnen und ein Stadtbus locker über elf. Macht in der Rechnung bei den Straßenbahnen rund 300 Kilogramm bewegtes Gewicht pro Kopf bei 96 Mitfahrern, beim Citaro-Stadtbus rund 275 Kilogramm bei 40 Passagieren und beim Einschienen-Zug mit 36 Passagieren rund 166 Kilogramm. "Je leichter das Fahrzeug ist, desto weniger Energie braucht es, um es in Bewegung zu versetzen", erklärt Könn.

Im Gespräch gibt er zu, dass auch seine Einschienen-Züge nicht alleine selig machend sind. "Aber sie könnten auf dem Weg zu mehr nachhaltiger Mobilität zu einem wichtigen Baustein werden." Und dafür habe er mit "N+P Industrial Design" aus München und "Neogramm" aus Mannheim auch schon ein kleines Netzwerk hinter sich, das gemeinsam mit ihm diese Idee vorantreibt.

Glaube an einen klimaneutralen Nahverkehr

Natürlich geht es dem Ingenieur auch um den Staat, die Deutsche Bahn und die Bürokratie. Klar könne man sagen, vor allem letztere stehe im Weg. Zum anderen sei die Kritik aber auch manchmal etwas wohlfeil. In einer entwickelten Gesellschaft hätten sich Investitionen, Infrastruktur und die dazu gehörigen Regelungen natürlich ebenfalls weiterentwickelt, so dass ein Umsteuern nicht immer ganz leicht sei.

Wenn eine Mobilitätsinfrastruktur von der Produktion der Autos über den Bau von Straßen bis zur Energieversorgung ausgebaut ist, wenn viel Kapital in diesen Netzen steckt und noch mehr Arbeitsplätze davon abhängen, sei das Umsteuern aufwendig. Was nicht heiße, so Könn, dass es nicht gelingen kann. Der Ingenieur will jedenfalls dranbleiben: "Ich glaube an ein öffentliches Nahverkehrssystem, das aus energetischer Sicht klimaneutral betrieben werden kann und zugleich hohen Mobilitätskomfort bietet."