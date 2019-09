Ketsch. (pol/mün) Ein 26 Jahre alten Autofahrer wurde am späten Montagabend verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert. Gegen 23 Uhr war er mit seinem Auto bei Ketsch in der Leitplanke gelandet. Er hatte versucht, auf der Hockenheimer Landstraße einem Wildtier auszuweichen, teilt die Polizei mit.

Dem Fahrer gelang es zwar, durch ein Ausweichmanöver den Zusammenstoß mit einem Tier zu verhindern. Der Golf kam jedoch von der Fahrbahn ab und prallte gegen die linke Leitplanke.

Der 26-Jährige wurde bei dem Zusammenstoß verletzt und kam mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus.