Ketsch. (pol/rl) Zu einem Verkehrsunfall an der Einmündung der Bachstraße zur Enderlestraße kam es am frühen Montagnachmittag. Gegen 13.45 Uhr war eine 73-jährige Daimler-Fahrerin auf der Bachstraße unterwegs. An der Einmündung zur Enderlestraße kam ihr Wagen rechts von der Fahrbahn ab und prallte gegen die Mauer eines Hauses. Bei dem Aufprall brach ein großes Eckstück aus der Mauer heraus.

An dem Daimler entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Der Wagen war nach dem Aufprall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Wie hoch der Schaden am Haus ist, ist nicht bekannt.

Ein Atemalkoholtest ergab, dass die 73-Jährige 0,64 Promille intus hatte. Der Frau wurde eine Blutprobe entnommen und sie musste den Führerschein abgeben.