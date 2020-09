Von Volker Knopf

Karlsruhe. Rund 2500 Vereine mit fast 800.000 Mitgliedern sind im Badischen Sportbund Nord (BSB) mit Sitz in Karlsruhe organisiert. Die RNZ unterhielt sich mit Florian Dürr, beim BSB für die Sport- und Vereinsentwicklung zuständig, über die Auswirkungen der Corona-Krise auf den Vereinssport. Der Heidelberger ist stellvertretender Geschäftsführer Sport und im Kajak- sowie Tennissport zu Hause.

Florian Dürr

Herr Dürr, was sind die dringendsten Fragen der BSB-Mitgliedsvereine in der Krise?

Zunächst muss man festhalten, dass sich inzwischen so etwas wie eine "Corona-Normalität" etabliert hat. Die Anfragen zu Beginn und nach jeder neuen Verordnung betrafen Rechtsfragen zur Vereinsführung, also beispielsweise "Darf ich eine Mitgliederversammlung einfach ausfallen lassen?". Der zweite große Block waren Fragen, als die Sportausübung sukzessive wieder möglich wurde mit der Umsetzung der neuen Regelungen. Es ging um die Unterstützung bei der Interpretation der Verordnungen, denn wir sind als Sportbund ja weder Regelungs- noch Entscheidungsinstanz. Hinzu kamen finanzielle Sorgen und wie Fördergelder beantragt werden können.

Wo genau liegen die Probleme für die Wiederaufnahme des Vereinsbetriebs?

Zu Beginn der Lockerungen war die Frage, ob mit den damaligen Personenbegrenzungen, also maximal fünf Personen pro 1000 Quadratmeter, ein Sportbetrieb überhaupt wieder sinnvoll organisiert werden kann. Die Differenzierung zwischen Sportstätten und öffentlichem Raum war als Vorgabe schwer zu vermitteln. Zudem warf die Differenzierung zwischen stationärem Training und Training mit Laufwegen Fragen auf, ebenso wie die Begrenzung von Gruppengrößen bei Einhaltung von Mindestabständen. Aktuell bestehen die Herausforderungen vor allem darin, Hygienekonzepte zu entwerfen und Dokumentationspflichten zu erfüllen.

Gibt es Sportarten, die sich besonders schwertun?

Individual- und Freiluftsportarten wie Golf, Tennis, Rudern oder Kanu waren zu Beginn der Lockerungen in einer relativ günstigen Position. Seit einigen Wochen ist nun Sport in geschlossenen Räumen möglich, aber je nach Beschaffenheit kann dies limitierend sein: Größe, Reinigung, Lüftung und Ähnliches. Bis Juli waren Mannschafts- und Kontaktsportarten aufgrund der Abstandsgebote stark betroffen – eine Handballspielerin oder ein Judoka kann eine Zeit lang sinnvoll Konditionstraining betreiben, auf Dauer ist das nicht das Gelbe vom Ei. Zudem musste der Spiel- und Wettkampfbetrieb umgeplant werden. Hier haben Vereine und Fachverbände viel geleistet. Aktuell sind noch viele Schwimmvereine aufgrund der Trainingsauflagen sowie Schwimmbadschließungen stark limitiert. Änderungen seit dem 14. September sehen jedoch Verbesserungen vor.

Was kann der BSB tun, um den Vereinen in der Krise zu helfen?

In der Beratung haben wir sehr schnell digitale Inhalte wie Downloads zu Rechtsfragen sowie Checklisten mit Mustervorlagen veröffentlicht und aktuell gehalten – die Angebote werden intensiv genutzt und durch sportartspezifische Präzisierungen der Fachverbände ergänzt. Daneben hat unser Präsidium in Abstimmung mit seinen Sportkreisen, den Partnern und der Politik Maßnahmen ergriffen, um die Liquidität bei Vereinen und Verbänden zu sichern. Schließlich soll es ja auch noch ein Vereinsleben nach der Krise geben. Konkret haben wir die Lizenz-Zuschüsse für das erste Halbjahr 2020 auf Basis der Vorjahreszahlen ausgezahlt, eine "Soforthilfe Sport" mit über zehn Millionen Euro in Baden-Württemberg aufgelegt, den Einzug der Beiträge verschoben und den Fachverbänden Gelder schneller zur Verfügung gestellt.

Welche Sportarten leiden besonders? Vereine, die sich vorwiegend über Zuschauerzahlen finanzieren?

In dieser Krise sind alle Vereine gut aufgestellt, die sich ganz klassisch über Beiträge finanzieren. Alle Vereine, die sich in größeren Umfang über Einnahmen aus Kursgebühren, Veranstaltungen, Freizeiten, Eintrittsgeldern oder Pachteinnahmen finanzieren, haben oft Probleme. Gleiches gilt für Vereine mit hohen Fixkosten durch Personal, Reitvereine mit eigenen Pferden und auch Vereine, die ihren Sport lange nicht ausüben konnten – ich denke hier an Rehasportvereine, deren Mitglieder häufig zur Risikogruppe zählen.

Gibt es durch Corona Änderungen im Wettbewerb? So hört man, dass beim Tischtennis das Doppel nicht stattfand, weil die 1,50-Meter-Abstandsregel nicht eingehalten werden konnte.

Zwischenzeitlich war es so, dass Sportarten wie Tischtennis oder Tennis, aber auch viele andere Vereine nach modifizierten Regeln agieren mussten. Zwischenzeitlich ist vieles wieder erlaubt.

Wird der Hygiene-Aspekt künftig in die Trainerausbildung einfließen?

Es findet aktuell in jeder Schulung eine Sensibilisierung für die Thematik statt, auch dadurch, dass die Schulungsstätten die Maßnahmen selbst umsetzen und so damit konfrontiert sind. Vereinzelt führt dies auch zu neuen Anregungen, wie Inhalte alternativ und mit Abstand vermittelt werden können – sei es digital oder mit anderer Methodik.

Was hat Sie besonders überrascht in der Krise?

Ich bin zutiefst beeindruckt vom riesigen Engagement, aber auch dem Verantwortungsbewusstsein der Vereins- und Verbandsvorstände sowie Übungsleiter, Trainerinnen und Trainer bei der Umsetzung der Maßnahmen. Es war bewegend zu sehen, wie unsere Vereine mit Kreativität und Hilfsbereitschaft dieser Krise begegnet sind. Ich bin überzeugt, dass viele Vereine Strategien entwickeln, wie sie sich für kommende Krisen noch besser wappnen können. Die Menschen wissen nun, was ihnen fehlt, wenn der Sportverein dichtmachen muss.