Von Carsten Blaue

Karlsruhe. Seine Larven ernähren sich von Graswurzeln, oder sie fressen die Wurzeln von Mais, Soja, Erdbeeren und Tomaten. Ausgewachsen und geschlüpft, ernährt sich der Japankäfer von Blättern, Blüten und Früchten. Über 300 Gewächse stehen auf seinem Speiseplan – von Beeren über Steinobst, Äpfeln, Weinreben und Bohnen bis hin zu Spargel, Rhabarber und Laubgehölzen. Zum Beispiel Birken, Pappeln oder Kastanien. Der Tisch wäre also auch bei uns in der Region reich gedeckt, und der Käfer frisst viel, oft in ganzen Gruppen. Daher klingelten auch bei Jonathan Mühleisen, dem Referenten für Pflanzengesundheit am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe, alle Alarmglocken, als am 13. Juli in einer Pheromonfalle im Güterbahnhof von Basel ein lebendiges Männchen gefunden wurde. "Wir bemühen uns sehr, eine Ansiedlung in Baden-Württemberg und insgesamt nördlich der Alpen zu vermeiden", sagt Mühleisen auf RNZ-Anfrage.

Nachdem der Fund bekannt geworden war, hatten Bürger rund 400 Verdachtsfälle gemeldet, viele mit Fotos. Im Land sei ein Treffer dabei gewesen, so Mühleisen. Im Regierungsbezirk Stuttgart in einer Lieferung von Industriegütern aus Polen. Das Baseler Exemplar war unbemerkt als "blinder Passagier" wahrscheinlich mit einem Güterzug aus Norditalien oder dem Südtessin an die deutsch-schweizerische Grenze gekommen. In Italien wird der Japankäfer seit 2014 beobachtet, im Südtessin seit 2017. Hier laufen schon Maßnahmen zu seiner Eindämmung, weil er so viel Schaden anrichten kann. Die Experten ordnen ihn daher in der Gruppe der sogenannten "prioritären Unionsquarantäneschädlinge" ein.

Im Tessin verzehnfachte sich seine Population jährlich, und Mühleisen hält es für unwahrscheinlich, den Japankäfer zu stoppen, weil er immer wieder aus Italien zufliegt. Und wegen der Güterverkehre und trotz aller Bekämpfung sind die Alpen keine natürliche Barriere. Der Käfer kann täglich bis zu einem halben Kilometer weit fliegen. Pro Jahr ist eine Ausbreitung um 24 Kilometer möglich, und auch über Grünschnitt und Pflanzen kann er unabsichtlich "verschleppt" werden. Selbst Touristen, so Mühleisen, könnten ihn im Auto, im Gepäck oder sogar an der Kleidung unabsichtlich mitbringen. Da hilft nur gutes Nachschauen. Und wenn man einen Käfer gefunden hat, ist es für den Laien ziemlich schwer, ihn von anderen Käfern wie dem Gartenlaubkäfer, dem Maikäfer oder Julikäfer zu unterscheiden.

Besondere Merkmale hat der Japankäfer trotzdem. Seine Deckflügel sind braun, das Halsschild vorne am Kopf ist grün. Zudem hat er fünf weiße Haarbüschel an jeder Hinterleibseite und zwei am Hinterteil. Vom Ei bis zum ausgewachsenen Käfer braucht er etwa ein Jahr. Ein Weibchen legt laut LTZ im Laufe seines Lebens zwischen 40 und 60 Eier ab, bevorzugt in feuchtem Boden. Die Larven schlüpfen nach zwei Wochen. Sie verpuppen sich im Frühjahr, und im Mai und Juni schlüpfen dann die adulten Käfer. Ihre Hauptflugzeit ist von Mitte Juni bis Mitte Juli, zu beobachten sind sie aber von Mai an bis in den September hinein. Wenn sich die Käfer zu Gruppen zusammentun, fressen sie einzelne Pflanzen völlig kahl und verschonen jene direkt daneben. An Laubblättern bevorzugen sie das Gewebe zwischen den Blattadern. Experten nennen das "Skelettierfraß". An Blüten und Früchten sind die Fraßschäden eher unregelmäßig.

Die Bedingungen hierzulande seien auf jeden Fall gut für den Japankäfer, um sich dauerhaft anzusiedeln, warnt Mühleisen. Auch klimatisch. Daher sei es wahrscheinlich, dass das Insekt auf Dauer ein Thema sein wird. In den USA ist er es laut Mühleisen schon seit über 100 Jahren. So schrieb ein RNZ-Leser aus den Vereinigten Staaten jetzt nach den ersten Veröffentlichungen in einer E-Mail an die Redaktion: "Der Japan Käfer in den USA heißt ’Japanese Beatle’. Der frisst alles auf. Rosen haben keine Chancen, grüne Bohnen auch nicht. Wir müssten die täglich von diesen Biestern entfernen."

Für Jonathan Mühleisen gibt es also nur ein Ziel: Die Ansiedlung verhindern. Ist der Japankäfer erst mal da, helfen nur noch entsprechende Pflanzenschutzmittel. Die müssten aber regelmäßig eingesetzt werden, so der Experte. Dabei sei es eigentlich das Ziel des Landes Baden-Württemberg, den Einsatz von Insektiziden zu reduzieren. Im Moment, so Mühleisen, sollte der Japankäfer nicht mehr unterwegs sein, aber: "Ab nächsten Juni wird es wieder spannend. Eventuell schon im Mai, falls es ein sehr warmes Frühjahr gibt."

Info: Wer meint, einen Japankäfer entdeckt zu haben, aber unsicher ist, kann ein Foto mit Angabe des Fundorts an pflanzenschutz-insekten@ltz.bwl.de senden. Das Exemplar sollte gefangen und aufbewahrt werden – tot oder lebendig.

Update: Donnerstag, 14. Oktober 2021, 19.44 Uhr

Nach Japankäfer-Fund etwa 400 Verdachtsmeldungen

Karlsruhe. (dpa/lsw) Nach dem Fund eines Japankäfers nahe der Grenze in Basel ist ein totes Exemplar in Baden-Württemberg entdeckt worden. Das Tier sei in einer Lieferung von Industriegütern aus Polen gewesen, erklärte Jonathan Mühleisen, Referent für Pflanzengesundheit am Landwirtschaftlichen Technologiezentrum (LTZ) Augustenberg in Karlsruhe.

Es habe sich nicht um pflanzliche Erzeugnisse gehandelt. Der Pflanzenschutzdienst habe sich die Lage in dem betroffenen Betrieb angeschaut und die polnischen Kollegen informiert. "Allerdings ist unklar, woher der Japankäfer wirklich stammt, da von der Spedition auch andere europäische Länder - einschließlich Italien - angefahren werden", erläuterte Mühleisen. Der Fund mache aber deutlich, dass die Gefahr einer Einschleppung "durchaus real" sei.

Mitte Juli war in der Nähe des Baseler Güterbahnhofs ein männlicher Käfer in eine sogenannte Pheromonfalle geraten. Die deutschen Experten waren daraufhin in Alarmbereitschaft und informierten die Öffentlichkeit. Denn der Käfer kann laut LTZ starke Fraßschäden vor allem an Obstbäumen, Erdbeeren, Bohnen, Mais, Wein, Rosen und vielen anderen Strauch- und Baumarten anrichten. Die Engerlinge - also die Larven - wiederum ernährten sich überwiegend von Graswurzeln und könnten in Massen ganze Rasen, Wiesen und Weiden zerstören.

Bürgerinnen und Bürgern meldeten dem LTZ daraufhin etwa 400 Verdachtsfälle zum Japankäfer, wie Mühleisen schilderte. Oft seien aussagekräftige Fotos dabei gewesen, die die Fachleute direkt prüfen konnten. Häufig habe es sich aber um Rosenkäfer gehandelt, in einigen Fällen auch um Junikäfer und Gartenlaubkäfer oder andere Insekten.

Erwachsene Japankäfer sind den Angaben zufolge rund einen Zentimeter groß und sehen so ähnlich aus wie heimische Gartenlaub-, Mai- oder Junikäfer. Der Japankäfer aber habe fünf weiße Haarbüschel an jeder Hinterleibsseite und zwei am Ende des Körpers. Das Halsschild schimmere auffällig grün-metallisch. Die Flugzeit ende im September. Einschränkungen beim Pflanzentransport, engmaschige Netze, Insektizide oder Pilze könnten Maßnahmen sein, um eine Ausbreitung von Popillia japonica zu verhindern. Das Risiko einer Einschleppung galt vor allem über den Reise- und Warenverkehr auf den Verkehrsadern am Oberrhein oder die Autobahnen am Bodensee als hoch.

"Der Japankäfer in Basel war nach Einschätzung des Eidgenössischen Pflanzenschutzdienstes ebenfalls ein Einzelfall", teilte Mühleisen weiter mit. In der Schweiz seien bis etwa Mitte September 18 zusätzliche Fallen in einem Radius von zwei Kilometern um den Fundort aufgestellt worden - ohne weiteren Japankäfer-Fund.