Mit Blumen geschmückt ist das Grab der 15-jährigen Mia, die am 27.12.2017 in einem Drogeriemarkt in Kandel erstochen wurde. Foto: dpa

Kandel. (dpa-lrs) Ein Jahr nach dem tödlichen Messerangriff auf die 15-jährige Mia in Kandel hat der Ort in Rheinland-Pfalz mit einer stillen Zusammenkunft in der St. Georgskirche des Mädchens gedacht. Zahlreiche Bürger entzündeten Kerzen und verharrten am Donnerstag stumm im größten spätgotischen Sakralbau der Pfalz. Nach aufreibenden Monaten sollte der Ort mit rund 9500 Einwohnern die Chance haben, zur Ruhe zu kommen, hatte Bürgermeister Volker Poß (SPD) gesagt.

Jedoch wurde am Jahrestag der Tragödie erneut die oft gespannte Lage in der Gemeinde deutlich. Teilnehmer eines "Trauermarschs" gingen durch den Ort - dazu hatte ein Bündnis aufgerufen, das in den vergangenen Monaten in Kandel wiederholt etwa gegen die Flüchtlingspolitik der Bundesregierung protestiert hatte. Seit der Bluttat hatten rechte und linke Gruppen mehrfach in der Gemeinde demonstriert. Viele Bürger werfen vor allem dem rechten Lager vor, das Verbrechen politisch zu instrumentalisieren - bei den Demonstranten handele es sich nicht um Bürger aus Kandel, sagen sie.

Die Gegendemo zur AfD Demonstration zieht durch die Innenstadt. Foto: dpa

Zu dem stillen Gedenken in der Kirche hatte die evangelische Gemeinde aufgerufen. SPD-Bürgermeister Poß kam demonstrativ mit CDU-Landrat Fritz Bechtel zur Andacht. Wortbeiträge waren nicht vorgesehen. In der Kirche hatte am 11. Januar auch der Trauergottesdienst für Mia stattgefunden. Pfarrer Arne Dembek sprach damals von Schmerz, Wut und Trauer im Ort. Am Morgen des Jahrestags hatte die Familie von Mia sich ohne Öffentlichkeit am Grab versammelt.

Gemäßigte Kräfte im Ort hatten sich entschieden, im Unterschied zu den vergangenen Monaten keine Kundgebung abzuhalten. "Am Todestag am 27. Dezember an Mia zu erinnern und ihrer zu gedenken, ist richtig und wichtig", sagte eine Sprecherin. Dieser Tag sollte allerdings ein Tag der Stille sein. "Ein Tag, der ihrer Familie und ihren Freunden gehört. Das Gedenken für eine politische Kundgebung zu nutzen, entbehrt für uns jeder Pietät."

Das Landgericht Landau hatte den Angeklagten Abdul D. im September wegen Mordes und Körperverletzung zu achteinhalb Jahren Gefängnis verurteilt. Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der wohl aus Afghanistan stammende Flüchtling seine Ex-Freundin Mia erstochen hat. Da er zum Tatzeitpunkt möglicherweise minderjährig war, erging das Urteil nach Jugendstrafrecht. Das Urteil ist rechtskräftig.