Direkter als bei der Messe "Jobs for Future" können Arbeitgeber und Schulabgänger kaum in Kontakt kommen. Auch für berufliche Umsteiger bietet sie Orientierung. Foto: Gerold

Von Volker Endres

Mannheim. "Hier wird nicht gegoogelt, sondern hier wird gefunden": Jan Goschmann von der Geschäftsführung der Mannheimer Ausstellungsgesellschaft ist vom Erfolg der Messe "Jobs for Future" überzeugt. Von Donnerstag, 21. Februar, bis Samstag, 23. Februar, informieren über 330 Aussteller in der Maimarkthalle rund um Arbeitsplatz, Aus- und Weiterbildung.

Eine große Suchmaschine zum Anfassen, so sieht Goschmann das Messeangebot. Im Gegensatz zum Angebot im Internet biete die "Jobs for Future" jedoch gezielte Information. "Wir haben immer mehr Chefs oder zumindest Personalentscheider als Ansprechpartner an den Ständen." Einen direkteren Zugang zu angehenden Schulabgängern gibt es einfach nicht.

Egal ob Berufsanfänger, angehender Student oder auch Umsteiger: Unter dem Dach der beiden Maimarkthallen finden alle das richtige Angebot, ist auch der Geschäftsführer der Mannheimer Arbeitsagentur, Ulrich Manz, sicher: "’Jobs for Future’ ist für alle die ideale Plattform." Er und seine Mitarbeiter wollen alles für den richtigen Übergang von der Schule in die Arbeitswelt ebnen. "Geringqualifizierte fallen als Erste unter Einsparmaßnahmen der Betriebe. Fachkräfte sind davon seltener betroffen", so seine Erfahrung. Je besser die Qualifikation desto gesuchter sind Arbeitnehmer im Anschluss. "Es ist doch ein alarmierendes Signal, dass Betriebe aktuell Aufträge aus Mangel an Personal ablehnen müssen."

Auch Vorträge für Eltern

Als Bereichsleiterin der Handwerkskammer Rhein-Neckar-Odenwald sieht Claudia Orth hier auch die Eltern gefordert. "Wir bieten deshalb auch täglich Vorträge an, die sich an die Eltern richten." Überhaupt ist das Vortrags- und Workshop-Programm mit rund 100 Veranstaltungen ebenfalls wieder gut gefüllt. Und natürlich gibt es gleich an mehreren Stellen wieder einen Bewerbungsmappen-Check. "Ursprünglich war die Messe mal als Vermittlungsstelle gedacht", erinnerte Harald Töltl von der IHK Rhein-Neckar an die Anfänge vor 19 Jahren. "Mittlerweile haben wir einen Wandel hin zu einer Beratermesse erlebt." Ein dringend notwendiger Wandel, denn die Masse an Informationen rund um den Berufseinstieg sei für viele unübersichtlich.

Und wenn der erste Anlauf doch einmal misslingt? Kein Problem. Auch Berufsumsteiger sind bei der "Jobs for Future" willkommen, erfahren hier Möglichkeiten, wie es beispielsweise nach einem abgebrochenen Studium oder auch einer abgebrochenen Lehre weitergehen kann. Es ist eben eine Messe für alles rund um den Beruf.

Info: "Jobs for Future" vom 21. bis 23. Februar, täglich von 10 bis 17 Uhr, Maimarkthalle Mannheim, der Eintritt ist frei.