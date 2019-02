Von Olivia Kaiser.

Mannheim. "Na, Ihr Kurpfälzer Assis?" lautet Jan Böhmermanns charmante Begrüßung an sein Mannheimer Publikum. Mit Pelzmantel, Glitzerhose, Schnäuzer und Sonnenbrille hat sich Böhmermann zumindest modisch dem Assi-Klischee angepasst. Obwohl der Schein trügt: "Das ist ein politischer Liederabend", kündigt der Moderator der Late-Night-Show "Neo Magazin Royale" an und artikuliert einen Seitenhieb auf die Nachbarstadt: "Mannheim steht intellektuell ja weit über Heidelberg."

Jan Böhmermann ist nicht allein in den gut gefüllten Maimarktclub gekommen. Ihm zur Seite steht das Rundfunk Tanzorchester Ehrenfeld, das seit 2016 für die musikalische Begleitung in seiner TV-Show sorgt. Gemeinsam bestreiten sie ein zweistündiges Best-of der Songs, die Böhmermann in den vergangenen Jahren im "Neo Magazin Royale" gesungen hat - meist aus aktuellem Anlass. Zum Beispiel seine musikalische Abrechnung mit Rainer Wendt von der Deutschen Polizeigewerkschaft, einem Dauergast in Polit-Talk-Shows, dem 2017 eine Gehaltsaffäre zum Verhängnis wurde. "Rainer Wendt, Du bist kein echter Polizist, weil Du Dir selbst der Nächste bist", singt Böhmermann, der Sohn eines Polizeibeamten.

Seinem polemischen Text steht eine eingängige Gassenhauer-Melodie gegenüber, die auch gut in den Kölner Karneval passen würde. Das gleiche Prinzip hat "Keine Nazis in Sachsen", das Böhmermann im "Duett" mit "Maik vom LKA" singt - der Mann mit dem schwarz-rot-goldnen Anglerhut, dem sein Disput mit einem ZDF-Kamerateam bei einer Demo in Chemnitz zu zweifelhafter Berühmtheit verhalf. Seine Wortbeiträge ("Sie begehn eine Straftat!") spielt der Moderator mit einem Buzzer ein. Jan Böhmermanns Häme polarisiert, doch seine Fans lieben ihn gerade dafür. Und so wird im Publikum mitgesungen, geklatscht und getanzt. So auch bei "Wir sind Versandsoldaten". In dem Lied prangerte Jan Böhmermann pünktlich zur Weihnachtszeit 2018 die katastrophalen Arbeitsverhältnisse von Paketdienstleistern und Lieferservicemitarbeitern an ("Wenn Sushi an der Haustür läutet, werden Menschen ausgebeutet!").

Doch die Stars des Abends sind die Musiker des Rundfunk Tanzorchesters Ehrenfeld unter der Leitung von Albrecht Schrader und Lorenz Rhode. Sie spielen mehrfach allein auf der Bühne, beispielsweise "Toxic" von Britney Spears. Derweil zieht Böhmermann sich um. Alle Orchestersektionen sind hochkarätig besetzt - das zeigt sich spätestens bei "How to make a Rundfunktanzorchester", wenn "Neo Magazin Royale"-Sprecher William Cohn per Einspieler die einzelnen Instrumentengruppen vorstellt und jede ein Soli spielt. Mit dabei sind auch Florientin Will und Giulia Becker aus dem "Neo Magazin Royale"-Ensemble. Mit Becker singt Jan Böhmermann "Grab ’em by the Pussy", eine ironische Hommage an die USA in der Ära Trump. Dazu marschiert Florentin Will mit der US-Flagge über die Bühne. Bei Böhmermann wird eben geklotzt und nicht gekleckert.

Zwischendurch ist immer wieder Mannheim ein Thema. "Ich weiß gar nicht, was alle gegen Mannheim haben. Ich war zwei Stunden am Wasserturm und bin nur drei Mal abgezogen worden." Und wenn er schon mal da ist, kann Böhmermann es sich natürlich nicht verkneifen, gegen Xavier Naidoo zu lästern. Mehrfach intoniert er "Sie sieht mich nicht". Sein Rat für mehr Sichtbarkeit: "Einen Aluhut aufsetzen und wirres Zeug labern."

Dann kommt der Moment, auf den viele gewartet haben: Jan Böhmermann betritt mit Bomberjacke und Kapuze über dem Kopf die Bühne. Mit "Blasserdünnerjunge macht sein Job" und "Ich hab Polizei" singt er zwei herrlich-hämische Gangsta-Rap-Persiflagen. Damit beschließt Böhmermann das Konzert, seine Fans hätten gern noch weiter zu seinem politisches Liedgut gefeiert.