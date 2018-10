Heidelberg/Rhein-Neckar. (sha) Vorhofflimmern ist eine ernst zu nehmende Herzrhythmusstörung, die unbemerkt und unbehandelt lebensbedrohlich für Herz und Gehirn werden kann, bis hin zu Herzschwäche und Schlaganfall. In Deutschland haben 1,8 Millionen Menschen Vorhofflimmern und jedes Jahr kommen Tausende hinzu, heißt es in einer Mitteilung des Vereins "Deutsche Herzstiftung".

Unter dem Motto "Herz außer Takt - Vorhofflimmern und Gerinnungshemmung" klärt die Deutsche Herzstiftung in über 1000 kostenfreien Veranstaltungen im gesamten Bundesgebiet mit Unterstützung von Herzspezialisten in Kliniken, Herzzentren und Praxen über diese Herz-Kreislauf-Erkrankung auf.

"Viele Patienten mit Vorhofflimmern klagen über einen erheblichen Verlust an Lebensqualität. Besonders dann, wenn sie nur zwischenzeitlich mal für ein paar Stunden oder Tage Vorhofflimmern haben und daher wissen, wie gut sich ein regelmäßiger Herzrhythmus anfühlt", betont der Herzspezialist Dietrich Andresen, Vorstandsvorsitzender der Deutschen Herzstiftung.

Tückisch ist, dass Vorhofflimmern bei über der Hälfte aller Patienten ohne Beschwerden oder Symptome auftritt und dadurch lange Zeit unbemerkt bleibt. Mit dem Alter steigt zugleich das Risiko für Vorhofflimmern. Besteht Vorhofflimmern über eine lange Zeit, kann es zu einer Herzschwäche führen, die die Leistungsfähigkeit erheblich einschränkt und zu Einbußen an Lebensqualität führt. Die Herzexperten werden konkrete Antworten auf die Frage geben, was man tun kann, um das Herz wieder leistungsfähiger zu machen. Eine Katheterablation oder auch ein operativer Eingriff sind erfolgversprechende Therapieansätze.

Aufgrund des unregelmäßigen Herzschlags können sich im Herz Blutgerinnsel bilden. Gelangen diese mit dem Blutstrom in den Kopf, verstopfen sie ein Hirngefäß; je größer das verstopfte Gefäß, desto schwerer der Schaden, bis hin zum Tod. Die Herzspezialisten werden ausführlich erklären, wie ein Schlaganfall entsteht und wie man sich zu verhalten hat. Welche Warnsignale gibt es und was muss man tun, damit es erst gar nicht dazu kommt? Warum sind in der Schlaganfallprävention gerinnungshemmende Medikamente so wichtig?

Die Herzstiftung wird in ihrer Kampagne über Ursachen, Diagnose und Therapie von Vorhofflimmern intensiv aufklären. Die Besucher der Herzwochen-Veranstaltungen erhalten die Informationen aus erster Hand und können auch den Herzexperten vor Ort ihre Fragen stellen. In der Region finden die nachfolgenden Veranstaltungen statt.

Heidelberg, 31. Oktober: Herzseminar (18 bis 20.15 Uhr), Uniklinikum, Medizinische Klinik (Krehl-Klinik), Großer Hörsaal, Im Neuenheimer Feld 410.

Bammental, 5. November: Schulungskurs Herz-Lungen-Wiederbelebung (18.45 bis 20 Uhr) und Vortrag (20 bis 21.15 Uhr), TV Sporthalle, Hauptstraße 74.

Heidelberg, 10. November: Herzseminar (14 bis 17 Uhr), SRH Hochschule, Ludwig-Guttmann-Straße 6.

Leimen, 13. November: Vortrag (18 bis 19.30 Uhr), Volkshochschule, Bürgerhaus am Alten Stadttor, Rose-Saal, Nusslocher Straße 14.

Sinsheim, 14. November: Vortrag, (19 bis 21 Uhr), im Casino der GRN-Klinik Sinsheim, Alte Waibstadter Straße 2.

Schwetzingen, 20. November: Vortrag, (18 bis 20 Uhr), in der GRN-Klinik Schwetzingen, Bodelschwinghstraße 10.

Wiesloch, 20. November: Vortrag, (18 bis 20 Uhr), Volkshochschule Südliche Bergstraße, Volksbank Kraichgau, Veranstaltungsraum, Hauptstraße 139.

Eberbach, 26. November: Herzseminar (18 bis 20 Uhr), GRN-Klinik, Katholisches Pfarrheim St. Johannes Nepomuk, Feuergrabengasse 6.

Info: Detaillierte Angaben zu den Veranstaltungen im Internet unter der Adresse www.herzstiftung.de