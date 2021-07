Mit Auto, Rad und Bus fuhren wir an drei Tagen auf unserer "Teststrecke" von Neckargemünd nach Heidelberg. Wir wollten wissen, welches Verkehrsmittel beim Pendeln welche Vor- und Nachteile hat. ​Foto: Schröder

Heidelberg/Rhein-Neckar. (krs/rl/mün/mare) Rund 62.000 Menschen pendeln jeden Tag nach Heidelberg. Entweder mit dem Auto, Bus und Bahn oder mit dem Fahrrad.

Da stellt sich die Frage: Welches ist eigentlich die beste Art, in und nach Heidelberg zu pendeln? Das wollten die RNZ-Reporter Katharina Schröder und Reinhard Lask wissen und haben den Test gemacht. Sie haben sich dazu die Strecke vom Hanfmarkt in Neckargemünd zum Heidelberger Zoo im Neuenheimer Feld ausgesucht. Von Neckargemünd aus pendeln etwa 1700 Menschen täglich zu ihrer Arbeitsstelle in Heidelberg. Der ausgesuchte Weg ist dabei mit rund 13 Kilometern mit Auto, Rad und Bus ähnlich lang und vor allem gleich gut für den Bus-, Rad und Autoverkehr ausgebaut.

Folgende Fragen gilt es dabei, zu beantworten: Welche Vor- und Nachteile gibt es? Wie viel Zeit braucht man? Wie stressig ist das jeweilige Verkehrsmittel? Wie lässt sich die Pendelzeit nutzen? Und wie angenehm ist die Fahrt mit Auto, Bus und Rad? Natürlich fahren wir zur Hauptverkehrszeit am Morgen etwa gegen 6.45 Uhr los.

Der RNZ-Pendler-Test: Neckargemünd-Heidelberg mit Auto, Bus und Rad Kamera und Produktion: Reinhard Lask und Katharina Schröder

Das Klima mag das Ergebnis sicher nicht. Doch es beschreibt den Ist-Zustand in und um Heidelberg gut: Denn das Auto ist weiterhin ein beliebtes Transportmittel, wie die Zahlen beweisen. (Klicken Sie in den folgenden Diagrammen auf die Balken, um die genauen Zahlen der Jahre zu sehen.)



Auch im Rhein-Neckar-Kreis lässt sich feststellen, dass die Zahl der Autos steigt. Bemerkenswert dabei ist, dass der Bestand an Elektro-Autos und Hybride stärker wächst als der des herkömmlichen Benziners.



Auch in Heidelberg nimmt die Zahl an Fahrzeugen mit alternativen Antrieben stark zu.



Die Stadt Heidelberg fördert diese Entwicklung aktiv. Gerade Hybride und E-Autos werden in zunehmenden Maße bezuschusst. Seit 2005 wurden auch Erdgas-Autos bezuschusst; diese Förderung ist aber mittlerweile ausgelaufen.



Aber wie sieht es von kommunaler Seite mit der Förderung der anderen beiden Fortbewegungsarten unseres Tests - also Bus/Bahn oder Fahrrad - aus? Die Stadt Heidelberg lobt etwa VRN-Tickets als Prämie für den Autoverzicht aus. Der Trend ging auch hier nach oben - bis Corona 2020 aufschlug. Doch selbst in Pandemiezeiten wurde das Angebot ähnlich stark genutzt wie in den Vorjahren.



In Sachen Fahrrad gibt es seitens der Stadt eine Förderung für Lastenräder und -anhänger. Auch hier lässt eine eindeutige Tendenz feststellen. Und zwar steigend.



Insgesamt lässt sich feststellen, dass Heidelberg aktiv investiert, um Menschen den Umstieg vom Auto auf Bus/Bahn oder Fahrrad zu erleichtern. Dies zeigt die Entwicklung des Förderprogramms für umweltfreundliche Mobilität.