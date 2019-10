Das Wrack eines Mazda steht an der Unfallstelle. Ein 18-Jähriger hatte mit seinem Auto eine Frau totgefahren und deren Sohn schwer verletzt. Foto: Jürgen Mahnke

Von Marco Partner

Darmstadt. Eine Aussage mit weitreichenden Folgen, eine polizeiliche Befragung an der Unfallstelle, deren Verwertung im Gerichtssaal im Unklaren bleibt: Am zehnten Verhandlungstag des "Fuchsbuckel"-Prozesses versucht die Verteidigung im Darmstädter Landgericht den Vorwurf des Mordes zu entkräften. Am 30. Dezember 2018 raste ihr Mandant mit bis zu 180 Stundenkilometern über die A 5 - und verursachte auf dem Parkplatz "Fuchsbuckel" einen tödlichen Unfall.

Dass er "keinen Sinn mehr im Leben gesehen habe", soll der zum Tatzeitpunkt 18-jährige Angeklagte aus Groß-Bieberau unmittelbar nach dem Unfall gegenüber einem Polizeibeamten geäußert haben. Da der Gesetzeshüter den jungen Fahrer, der unter anderem ohne Führerschein und mit abgelaufenem Kfz-Kennzeichen unterwegs war, aber nicht über sein Aussageverweigerungsrecht aufklärte, forderte die Verteidigung schon zu Prozessbeginn, die Äußerung nicht gerichtlich zu bewerten.

Keine Selbstmordabsichten

Während des Verfahrens wurden mögliche Suizidabsichten des Angeklagten, der seit fast zehn Monaten in Wiesbaden einsitzt, schon häufiger beleuchtet. Nun wird das Gutachten eines Rechtspsychologen vorgetragen, der zu dem Ergebnis kommt, dass "keine suizidale Handlung" vorgelegen habe. Durchaus habe der Angeklagte aber in den Tagen und Wochen vor dem Unfall, bei dem eine 39-jährige Frau aus Düsseldorf ums Leben kam, unter einer "erhöhten psychischen Labilität" gelitten. Er stahl seiner Mutter Schmuck und verkaufte diesen unter Wert. Daraufhin flog er zu Hause raus, kurz vor Weihnachten.

Der Angeklagte pendelte zwischen dem Elternhaus seiner Freundin und den Wohnungen von Kumpels. Via WhatsApp chattete er auch über einen möglichen Selbstmord. Diese Gedankenspiele seien aber stets im Vagen geblieben. Zum Beispiel erkundigte er sich bei einem Freund, mit wie viel Km/h man einen Aufprall gegen eine Wand überleben könne. Daraus spreche aber eher eine "Störung des Sozialverhaltens". Der mittlerweile 19-Jährige habe dadurch die Aufmerksamkeit seiner Eltern auf sich lenken wollen. Ein "presuizidales Syndrom" habe nach Ansicht des Sachverständigen nicht vorgelegen.

Als er am Abend vor Silvester gegen 17 Uhr vor der Zivilstreife floh, habe er "unter Angst und Panik" gelitten. Ihm sei bewusst gewesen, dass er ohne Papiere, dafür mit gefälschten Urkunden unterwegs ist. Das "rationale Denken" habe ausgesetzt. Und nach dem Unfall auch die Erinnerung: Zwischen dem Aufprall und dem Erwachen im Heidelberger Uniklinikum habe er nur "Erinnerungsinseln". Wie ein lautes Hupen, Qualm und den Krankenwagen. Sonst herrsche da ein großer Blackout, der laut des Sachverständigen durch ein Schädelhirntrauma oder die medikamentöse Behandlung mit Fentanyl und Midazolam hervorgerufen werden konnte.

An die Befragung selbst könne sich der 19-Jährige nicht mehr erinnern. "Somit konnte er auch die Tragweite seiner Aussage nicht einschätzen", betont Verteidiger Sebastian Scharmer. Nach dem Unfall sei der Angeklagte trotz Hüftverletzungen und starker Schmerzen zwar "aussagetüchtig", aber nicht "vernehmungsfähig" gewesen. Am Montag, 28. Oktober, soll der Prozess am Darmstädter Landgericht um 14 Uhr fortgesetzt werden.