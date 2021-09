Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Rund um das Thema Formel 1 und den Austragungsort Hockenheim war es bereits vor vielen Monaten relativ ruhig geworden. Jetzt hat Formel-1-Chef Stefano Domenicali mit einem Interview in der Zeitschrift "Sport-Bild" wieder Öl ins Feuer gegossen. "Ich habe das Gefühl, dass sich die Veranstalter nicht richtig trauen, einen Grand Prix auszutragen", wird Domenicali in verschiedenen Medien zitiert.

Jorn Teske, Geschäftsführer der Hockenheim-Ring GmbH widerspricht dem energisch: "Von sich trauen kann gar keine Rede sein. Es geht nicht darum, mutig zu sein, sondern darum, wirtschaftlich verantwortungsvoll zu handeln. Alles andere wäre fahrlässig." Die Kontakte seien ja nie abgebrochen. Man befinde sich noch immer inGesprächen mit den Formel-1-Verantwortlichen, betont er. Gleichzeitig bedauert Teske, dass die Vorstellungen beider Parteien "meilenweit" auseinander lägen. "Mit dem Angebot, das uns vorliegt, hätten wir niemals in die Gewinnzone kommen können", sagt er. Trotzdem gingen die Gespräche weiter, allerdings nicht für 2022. Dafür sei es jetzt zu spät.

"Die Situation ist ja nicht neu", so Teske. "Wir haben bei Gesprächen in den letzten Wochen glasklare Vorstellungen ausgetauscht. Und wir haben deutlich gemacht, dass das wirtschaftliche Risiko nicht nur bei uns liegen kann. Die Formel 1 hat zugesagt, sich das noch einmal in Ruhe anzuschauen. Aber für 2022 ist das alles zu kurzfristig." Der neue Rennkalender für 2022 sieht kein Rennen in Deutschland vor. Insgesamt soll es weltweit wieder 23 Rennen geben.

Die wirtschaftliche Situation des Hockenheimrings werde auch von der Corona-Pandemie mitbestimmt, gesteht Teske. Potenzielle Zuschauerbegrenzungen und der Verzicht auf Großkonzerte, die zu einem wichtigen Standbein des Rings geworden sind, spielen dabei eine wichtige Rolle. "Aber wir haben operativ ein anständiges Finanzergebnis erreicht. Was unsere Bilanz bis heute drückt, sind die Abschreibungen und Darlehensrückzahlungen für den großen Umbau im Jahr 2002", betont er.

Den größten Teil des mehr als 60 Millionen Euro teuren Umbaus musste die Hockenheim-Ring GmbH stemmen. Außerdem drücken die Instandhaltungskosten für die Anlage das Ergebnis. Stabilisierend wirkt vor allem die Ansiedlung des Porsche Experience Centers auf der Rennstrecke. Auch die Vermietung der Strecke, zum Beispiel an Unternehmen, sei ein wichtiger Teil des Geschäftsmodells, erläutert Teske. "Dadurch sind wir mit einem blauen Auge durch die Corona-Krise gekommen", sagt der Geschäftsführer. Er sieht den Ring insgesamt gut aufgestellt.

Bei der DTM (Deutsche Tourenwagen Masters) vom 1. bis 3. Oktober sind auf dem Hockenheimring maximal 25.000 Zuschauer unter Einhaltung der 3 G-Regeln (geimpft, getestet oder genesen) zugelassen. Bis zu 9000 Personen dürfen ins Fahrerlager, wenn sich die Pandemielage bis dahin nicht wesentlich verschlechtert. Der Gesamtjahresumsatz der Ring GmbH liege ohne die Formel 1 bei rund 15 Millionen Euro, so Teske. Mit der Formel 1 liege man schnell bei 25 Millionen Euro. Das zeigt, wie groß die wirtschaftliche Bedeutung der Formel 1 für den Ring ist. Doch der Umsatz ist etwas anderes als der Gewinn. Und mit der Formel 1 Gewinn zu erwirtschaften, geht nur mit einer bestimmten Anzahl an Zuschauern und festgezurrten Antrittsgebühren, die an die Formel 1 abzuführen sind. "Insgesamt liegen die Vorstellungen zwischen uns und Domenicali noch recht weit auseinander. Aber das Risiko kann nicht nur bei uns liegen", so Teske.