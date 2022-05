Von Harald Berlinghof

Hockenheim.Benzin gluckert durch gewaltige Trichter in die bereitstehenden Rennboliden. Mit wenigen Handgriffen entfernen die Mechaniker die Rennverkleidungen, und darunter kommen die scharfkantigen Alukarosserien der damaligen Formel 1-Autos zum Vorschein, die so viele Leben gekostet haben. Bei Unfällen wurden die Aluminiumteile ohne jeden Aufprallschutz zu Tod bringenden Waffen. Auch Jim Clark saß in solch einer rollenden Mordmaschine, als er 1968 auf dem Hockenheimring starb. Heute erinnert ein Wochenende voller Nostalgie an ihn, das an den vergangenen drei Tagen wieder Tausende bei schönstem Wetter an den Hockenheimring zieht.

In einer der Garagen an der Boxengasse stehen vier (!) schwarz-goldene Lotus aus den 1970er-Jahren. Die Farben sind dem damaligen Sponsor geschuldet. Die Autos sind Ikonen der Formel 1-Geschichte. So nah wie bei der "Bosch Hockenheim Historic" kommen Zuschauer und Rennsportfans niemals an die Rennwagen heran – schon gar nicht an diese.

Der frühere Le Mans-Sieger Marco Werner in seinem Formel 1-Lotus. Foto: Lenhardt

Die Bedeutung der roten Boxengassen-Linie, welche die Garagen der Teams von der eigentlichen Boxengasse trennt und die ein Übertretungsverbot signalisiert, ist an diesem Wochenende außer Kraft gesetzt. Drei Tage lang zelebrieren die Motorsport-Fans die PS-Veranstaltung "Bosch Hockenheim Historic", die auch als "Jim Clark-Revival" bekannt ist. Wenn die Teams ihre Garagen nicht mit zusätzlichem roten Flatterband abtrennen, ist der Zutritt für alle Besucher erlaubt, um Motorsport-Atmosphäre zu schnuppern und den Mechanikern direkt auf die Finger zu schauen.

Dann kann man die Nase zum Beispiel ins Cockpit des Lotus 77 stecken, in das sich der spätere englische Formel 1-Weltmeister Nigel Mansell gezwängt hat. Es gleicht fast einem Wunder, wie ein schon damals recht stämmiger Kerl wie Mansell in dieser engen Röhre Platz für seine Füße finden konnte. Allein die Vorstellung, bei Tempo 300 in diesem engen Raum sitzen zu müssen, erzeugt Respekt und Angstgefühle. Man ist ganz nah dran an den Autos.

Der Zuschauerandrang auf dem Hockenheimring war am Wochenende enorm. Foto: Karpf

Nebenan haben sie den 10-Zylinder-Motor eines himmelblauen Benetton Ford angeworfen. Der brüllt und schreit, wenn der Mechaniker am Gaszug zieht, als seien all die Jahre nie vergangen. Benzindampf füllt die Garage und nimmt den Atem, während zwei Mechaniker seelenruhig ihren Wagen polieren, damit er später auf der Strecke im Sonnenschein eine gute Figur abgibt. Heizdecken werden noch einmal über die Reifen geworfen, denn bei der "Hockenheim Historic" wird nicht nur geguckt, gestaunt und gefragt, sondern es werden über die drei Tage hinweg auch zahlreiche ernsthafte Rennen gefahren.

Vor allem die Boss-GP-Rennkategorien machen was her, wenn die Formel 1- oder Formel 2-Fahrzeuge durchs Motodrom brausen. Die Bezeichnung "Boss" hat hier übrigens gar nichts zu tun mit Mode oder Düften, sondern steht vielmehr für "Big Open Single Seater". Es ist also die Rennserie der "großen offenen Einsitzer". Die Autos haben vier frei stehende Räder ohne Kotflügel, nur einen Sitzplatz für den Fahrer und kein Karosseriedach.

Etwa im Halbstundentakt werden zur Feier des Revivals Rennen auf dem Ring ausgetragen. Dabei reicht die Palette der Fahrzeuge von den historischen Formel 1-Rennwagen bis hin zum 600-Kubik-Renntrabant von 1972 in der Kategorie "Youngtimer Touring Car Challenge".

Seit 2005 findet auf dem Hockenheimring das "Jim Clark Revival" statt, das mittlerweile umbenannt wurde. Aber von Anfang an war die Veranstaltung konzipiert als Gedächtnisveranstaltung für Jim Clark, als Rennwochenende und als Event, bei dem Rennsportfans mit den Teams, Besitzern, Mechanikern und Fahrern ins direkte Gespräch kommen können. Das ist bis heute so.