Von Volker Knab

Hockenheim. Bei den NASCAR Whelen Euro Series kämpfen die Fahrer schwerer mit V8 Motoren angetriebener Sportwagen US-amerikanischer Bauart um die Plätze auf den Siegertreppchen. Auffallend viele Familien verfolgten die Rennen am Wochenende im Rahmen des Fan Fests auf dem Hockenheimring. Die Fans durften in das Fahrerlager und in den Boxenbereich - eine Stippvisite.

Ex-Formel-1-Weltmeister Jacques Villeneuve ist leider gerade nicht im Boxenbereich, als Andreas Groß mit seinem neunjährigen Sohn Leon an dem Truck des Teams der kanadischen Motorsportlegende vorbei kommt. Leon findet es trotzdem richtig "cool". Und genau deshalb ist Andreas Groß gekommen. Der Hockenheimer begeistert sich für Technik. "Das muss man doch ausnutzen, wenn man eine solche Anlage vor der Haustür hat. Die machen das ganz großartig", erklärt er. Leon durfte auch im Rennwagen sitzen. "Das bleibt ihm doch als schöne Erinnerung", ist sich sein Vater sicher und eilt dann gemeinsam mit seinem Filius weiter in Richtung Tribüne. Im Boxenbereich ist der Lärm ohrenbetäubend. Die Mechaniker schrauben an den Chevrolets herum. Spoiler werden an- und abmontiert, Reifen gewechselt. Kinder müssen Ohrenschützer tragen. An der Fahrbahn stehen Fans Schlange, um bei den sogenannten Taxi-Fahrten einmal in einem Rennauto mitzufahren. "Das kostet 200 Euro", sagt Dirk Limberger aus der Nähe von Mosbach und lacht. Er muss es wissen, denn sein 16-jähriger Sohn dreht gerade die Runden. Die Hälfte des Preises hat der Vater bezahlt, die andere Hälfte sein Sohn. "Der ist ganz verrückt auf Motorsport, besonders die Ami-Schlitten haben es im angetan", schmunzelt Limberger.

War beim American Fan Fest dabei: Jacques Villneuve. Foto: Lenhardt

Er ist nicht ganz so begeistert vom Motorsport, aber mit dem American Fan Fest und den NASCAR Rennen auf dem Hockenheimring ist er zufrieden. "Da bekommst Du im Vergleich zur Formel 1 wenigstens noch was geboten", sagt er.

Das American Fan Fest bedeutet nicht nur Motorsport, sondern auch viel Spektakel. Das Rahmenprogramm bietet vor allem für Kinder tolle Erlebnisse. Sie können sich beispielsweise mit Sturmtrupplern aus den "Star Wars"-Filmen oder einem Tiger ablichten lassen.

Letzteres Fotomotiv begeistert die Kinder von Hakan Dogan aus Neustadt. "Der Tiger ist saucool", findet der zehnjährige Leon, der ihn mit seiner zwölfjährigen Schwester Josephine zum Hinlegen aufforderte und kraulen durfte. Der Besuch auf dem Hockenheimring sei eine spontane, aber bewusste Entscheidung gewesen, erzählt Dogan. "Motorsport ist immer gut", weiß er.

Neben den Familien fallen die hart gesottenen Motorsportfans ins Auge, beispielsweise Rolf Haase aus Pforzheim. "Ich bin bei fast jeder Veranstaltung auf dem Hockenheimring da", sagt der 34-Jährige. Er bezeichnet sich selbst als Hardcore-Motorsportfan - und hat sogar den Hockenheimring als Tattoo auf dem Körper. "Ich habe mich mit dem Ring voll identifiziert. Ich liebe die Strecke", erzählt er.

American Fan Fest auf dem Hockenheimring - Die Fotogalerie



















































Die US-Cars stehen für viele Besucher im Mittelpunkt des Interesses. So ist es beispielsweise bei Reinhold Bittner. Der leidenschaftliche Ford-Mustang-Fahrer aus Kieselbronn trägt einen Cowboyhut. Er ist gemeinsam mit Hannes Andris aus Schwäbisch-Gmünd und seinem Neffen Nick Haas unterwegs. Bittner und Andris haben sich bei einem Treffen von Ford-Fans in Sinsheim erst vor Kurzem kennengelernt und sich für das Wochenende verabredet. Jetzt strahlen sie um die Wette. Das Trio kommt aus dem Fan-Bereich. Die Fans haben eben mit Karl Geiger von Geiger Cars gesprochen. "Das ist der Papst der US-Cars", sagt Bittner andächtig.

In der Luft hängt schwer der Geruch von Benzin. Plötzlich heult ein Motor auf. Bittner holt Andris zur Seite. Von hinten schiebt sich ein Sportwagen vom Fan-Bereich auf der Anlage heran. "Deshalb sind wir da. Hier findest du alles, und die Boliden rollen an dir vorbei", sagt Bittner mit leuchtenden Augen. "Du bist einfach ganz nah dran". Und genau deshalb sind sie gekommen.