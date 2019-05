Von Stefan Kern

Hockenheim. Noch vor wenigen Tagen bangten die Organisatoren rund um den Hockenheimer Marketing Verein (HMV) angesichts des trüben Herbstwetters um ihr Maifest. Es ist das dritte Mal, dass der HMV das Traditionsfest mit seiner 44-jährigen Geschichte organisiert und veranstaltet. Los ging es bereits am Freitagabend mit dem Startschuss für das Maidorf, bestehend aus Buden von sechs Hockenheimer Vereinen, auf dem Platz vor der Zehntscheune. "Draußen sein, ein Glas Weißwein trinken und mit Freunden dem Leben ein Fest bereiten", so die Kurzbeschreibung des Abends von Christina Weiher. Eine Sicht, die viele Rennstädter teilten. Es dauerte jedenfalls nicht lange, bis der Platz voll von gut gelaunten Menschen war.

Sehr gut kam die Musik an. Zu Beginn befeuerte die Band Wörner Cocktail als Straßenkapelle das musikalische Lagerfeuer. Mit ihrer Mischung aus Schlagern und Rock ’n’ Roll aus sechs Jahrzehnten trafen sie den Musikgeschmack ihrer Zuhörer geradezu perfekt. Nichts anderes galt auch für die Beat Brothers. Die Pfälzer Truppe sorgte mit ihrer Stückauswahl von den Beatles bis zu den Rolling Stones im Anschluss ebenfalls für beste Laune. Und für die etwas jüngeren Semester wurde der Innenhof des Rathauses zur DJ-Zone. DJ Rin ins Land legte auf und ließ sogar Tanzmuffel mit seinen Rhythmen kaum eine Chance.

Offiziell eröffnet wurde der Hockenheimer Mai aber erst am Samstag. Dabei kam es vor der Bühne der Kirchenstaffel für einen kurzen Moment zu einem melancholischen Grundton. Begann Hockenheims Oberbürgermeister Dieter Gummer seine Rede doch mit den Worten: "Es ist eine besonderer Hockenheimer Mai, denn es ist der letzte in meiner Dienstzeit". Im Leben eines Oberbürgermeisters gebe es viel Erfreuliches aber auch und manches, das nicht unbedingt vergnügungssteuerpflichtig sei. Die Eröffnung des Hockenheimer Mai, betonte Gummer, gehöre klar zur ersten Kategorie. Aber dieser melancholische Teil dauerte nur ein paar Sekunden. Gleich im Anschluss eröffnete Gummer gemeinsam mit dem Ersten Landesbeamten Joachim Bauer das große Stadtradeln im Rhein-Neckar-Kreis (siehe Artikel auf der Seite Metropolregion) und wünschte den zahlreichen Gästen im Hockenheimer-Mai-Trubel viel Vergnügen. Für Spaß und Spiel, Kultur und Kulinaria war bestens gesorgt. Im Mittelpunkt dieses Trubels stand das Fahrrad. Passend zur Stadtradelaktion war im Kinderzentrum auf dem Marktplatz ein Fahrradparcours aufgebaut, der einige Geschicklichkeit erforderte.

Darüber hinaus wurde eine Fahrradhelmberatung angeboten, eine kleine Fußball-Arena aufgebaut, das Team des Pumpwerks stellte sein nagelneues Spielmobil vor, und ein Kinderkarussell sowie ein Eiswagen sorgten für viele leuchtende Kinderaugen. Am Start war auch die Freiwillige Feuerwehr, die im Rahmen der großen Jubiläumsfeierlichkeiten zum 150-jährigen Bestehen historische Schauübungen zeigte.

Der Flohmarkt in der Rathausstraße glich einem bunten Open-Air-Kaufhaus. Es war viel und vor allem viel abwechslungsreiche Zerstreuung geboten. Das galt auch für beiden Bühnen im Maidorf und der Kirchenstaffel galt. Ob Tanzschule Feil, MGV Liedertafel, Hockenheimer Carnevalsgesellschaft oder Stadtkapelle - alles was in der Stadt Rang und Namen hat war dabei. Krönender Abschluss waren am Abend die Bands Amokoma auf der Kirchenstaffel und die Zap Gang im Maidorf.