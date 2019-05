Von Jennifer Reutter

Hockenheim. An den Marktständen türmen sich die Angebote: Bastkörbe sind ebenso zu erstehen wie neue Handyhüllen. Die Auswahl an Essen reicht von Süßigkeiten über Reibekuchen bis zu eingelegten Aalen. Die Stimme von Marktschreier Robert Malowski verbreitet sich über den ganzen Zehntscheunenplatz. Der "Hamburger Fischmarkt auf Tour" leitet am Freitag das Hockenheimer Frühlingsfest ein.

Die Besucher lassen an diesem Nachmittag wohl wegen des tristen Wetters und trotz des vielfältigen Angebots noch auf sich warten. Einige Programmpunkte wie etwa das Bierkrugstemmen oder der Wettkampf der Nachwuchsmarktschreier müssen abgesagt werden, da sich keine freiwilligen Teilnehmer melden. Die Gäste, die gekommen sind, zeigen sich angetan vom besonderen Ambiente des Markts. Nicole Marks aus Viernheim verrät der RNZ: "Ich bin heute hergekommen, um eine Freundin zu besuchen." Ein Schnäppchen hat sie bereits gemacht: Am Kräuterstand hat sie neue Schätze für ihre Küche gefunden. Dass die Veranstaltung zu diesem Zeitpunkt noch recht menschenleer ist, findet sie jedoch schade.

Nach dem Freitagsregen kamen am Wochenende mehr Besucher. Fotos: Lenhardt

Die Händler des "Hamburger Fischmarkts" sind eine eingespielte Truppe. "Wir beteiligen uns an 36 Veranstaltungen im Jahr", berichtet "Tourchef" Dirk Willi Rösgen. Seit Ende Februar lassen die Schausteller den Flair der Hansemetropole in anderen deutschen Städten aufleben.

Auf Anfrage des Hockenheimer Marketingvereins sei der " Hamburger Fischmarkt auf Tour" nun das erste Mal auf dem Zehntscheunenplatz vertreten. Für das fehlende Publikum macht Rösgen besonders das wenig einladende Wetter verantwortlich. Dabei ist der Markt durchaus reich an Attraktionen. So liefern sich Fischhändler Heiko Hoffmann und Wursthändler Robert Malowski einen Wettstreit im Marktschreien. "Ich mache diesen Beruf aus Leidenschaft", erklärt der gebürtige Hamburger.

Der 48-Jährige kann sich sogar Europameister im Marktschreien nennen. Deutscher Meister ist er schon mehrfach geworden. Malowski sagt, es komme in seiner Branche auch auf die Technik an. Man müsse nicht aus dem Hals, sondern aus dem Bauch herausschreien.

"An manchen Tagen habe ich von der Arbeit sogar Muskelkater", erzählt er schmunzelnd. Im Winter, wenn der "Hamburger Fischmarkt auf Tour" pausiert, steht Malowski schon seit 30 Jahren jeden Sonntag auf dem Hamburger Fischmarkt.

Das Hockenheimer Frühlingsfest wird auch mit einem Rummel nahe der evangelischen Kirche gefeiert. Dort sind zur gleichen Zeit die Besucher aus Hockenheim und der Region etwas zahlreicher. Claudia Kischa zum Beispiel verbringt dort den Nachmittag mit ihrem Sohn Henri. Sie sei heute hier, um Freunde zu treffen und ihrem Sohn eine Freude zu machen, sagt sie.

Davon, dass nur wenige Meter entfernt der Hamburger Fischmarkt stattfindet, weiß sie bis zum Gespräch mit der RNZ noch nichts.

Info: Weitere Bilder im Internet unter www.rnz.de/fotos