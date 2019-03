Von Stefan Kern

Hockenheim. Ausnahmezustand in der Rennstadt: Über Stunden hinweg nahm der närrische Lindwurm Hockenheim in Beschlag. Und anders als von der Wettervorhersage angekündigt, regnete es nur Bonbons, Konfetti und laute Musik. Die Narren hätten ganz offensichtlich einen äußerst guten Draht zu Petrus, sagte Bürgermeister Thomas Jacob-Lichtenberg. Bis zum Schluss störte jedenfalls kein einziges Regentröpfchen den 60. Hockenheimer Fasnachtszug.

Durchaus störend waren dagegen die alkoholischen Querschüsse. Die meisten Zuschauer waren davon zwar nicht betroffen, aber es waren doch zu viele, um sie zu übersehen. Der Alkohol floss in Strömen, die Flaschen flogen auf die Straße und bei einigen war die Körperbeherrschung denn auch am Nullpunkt angekommen. "Das ist traurig zu sehen, aber leider nicht zu vermeiden", kommentierte ein Polizist.

60. Hockenheimer Fastnachtszug - Die Fotogalerie























































Los ging es mit dem Jubiläumszug um Punkt 13.31 Uhr mit Zugmarschall Christoph Kühnle und dem Hockenheimer Fanfarenzug an der Spitze. Es folgten weitere 68 Zugnummern, die von den zahlreichen Besuchern frenetisch gefeiert wurden. Für die neunjährige Lucy ist der Fasnachtszug nahezu das schönste Ereignis im Jahr. "Das ist fast wie Geburtstag und Weihnachten", sagte sie. Zwar gebe es keine Geschenke, aber dafür könne man sich verkleiden und bekomme Süßigkeiten ohne Ende. "Wenn man schnell ist", fügte sie hinzu. Das schien sie zu sein. Schon nach einer Stunde hatte sie eine ganze Tüte voll mit süßer Beute gesammelt. Aber Lucy geht es beim Fasching nicht nur um die Süßigkeiten. Richtig cool seien auch die Kostüme, bekräftigte die Neunjährige. Wobei ihr die Vampire vom Rhoi und die "Zugbremser" mit dem Motto "Horror uff de Gass" am besten gefielen. "Die waren echt gruselig", so Lucy.

Eine Einschätzung, die einige andere Kinder teilten. Richtig gut kam auch der Wagen der Hockenheimer Jugend an. Unter dem Motto "Auch im Mittelalter gab es Probleme mit Feinstaub" gingen sie lautstark und fröhlich auf Drachenjagd. Weiter ging es mit dem "Karneval in Venedig" und ein gut gelauntes Plädoyer gegen Plastikmüll.

Auch der mexikanische Feiertag "Día de los Muertos", das Fest der Toten, und Harry Potters Zaubererschule Hogwarts hatten die Fasnachter zu ihren Kostümen inspiriert. Richtig gruselig wurde es dann bei Jurassic Park, inklusive eines tanzenden Tyrannosaurus rex, und einer Delegation der Monster AG. Letztere kamen als buntes Etwas mit sehr großen Zähnen daher. Und für die Märchen-Fans gab es Schneewittchen - mit deutlich mehr als sieben Zwergen - und faszinierende Waldwesen zu bestaunen.

Der Jubiläumszug bot alles, was das Narrenherz begehrt: fantasievolle Kostüme, viel Musik und gute Laune ohne Ende. Ein richtig toller Umzug, der die alkoholischen Exzesse zumindest etwas abschwächte. Laut Polizeiangaben kam es am späten Nachmittag zu Körperverletzungen sowie extrem aggressivem Verhalten gegenüber Besuchern und Polizei- wie Rettungskräften. Auch am Bahnhof gab es Probleme: Dort wurde der Zugverkehr kurzfristig eingeschränkt, um einen Betrunkenen außer Gefahr zu bringen. "Vielleicht sollte man über ein zeitweiliges Verbot zumindest für große Glasflaschen nachdenken", gab der Polizist noch zu Bedenken. Der Atmosphäre auf dem Platz rund um die Zehntscheune und auf dem Marktplatz würde das wohl kaum schaden.