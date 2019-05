Von Marion Gottlob

Hockenheim. Es ist Alper Adanirs 17. Geburtstag, als er in Hockenheim bei der dritten Stolperstein-Verlegung dabei ist. Gerade an einem Geburtstag der Opfer des Nationalsozialismus gedenken - ist das okay? Er nickt: "Die Stolpersteine sind eine gute Idee." Gemeinsam mit anderen Schülern des Carl-Friedrich-Gauß-Gymnasiums, der Theodor-Heuss-Schule und der Schule am Kraichbach gestaltet der Jugendliche die Verlegung von vier Stolpersteinen. Bürgermeister Thomas Jakob-Lichtenberg sagte: "Der Jugend gehört die Zukunft. Es ist daher besonders wichtig, dass unsere Schüler sich mit dieser Form des Gedenkens beschäftigen." Die Initiatoren sind Klaus und Felicitas Brandenburger mit dem Arbeitskreis "Jüdische Geschichte": "Die Nazis wollten, dass die jüdischen Mitbürger ausgetilgt werden, doch wir erinnern uns an sie", sagt Felicitas Brandenburger.

Erste Station des Gedenkens ist die Heidelberger Straße 18. Die Schüler Alper, Sjana, Jule und Valerie berichten: Jeanette Halle wurde 1868 als älteste Tochter von Hermann und Frederike Halle geboren. Sie besuchte mit neun Geschwistern die höhere Schule in Schwetzingen. Jeanette kochte für die große Familie, später lebte sie im Jüdischen Altenheim in Neustadt. Im Jahr 1938 floh sie in der Reichspogromnacht 30 Kilometer barfuß nach Mannheim. Sie wurde dort in das "Judenhaus" und später in das südfranzösische Internierungslager Gurs verlegt, wo sie an den Folgen des Transports und der schlechten Hygiene verstarb. Ihre Schwester Elise musste mehrere Jahre in Konzentrationslagern verbringen. Sie starb drei Tage nach Kriegsende an den Folgen der langen Gefangenschaft.

Der 84 Jahre alte Hugo Halle war mit seiner Frau Fanny extra aus Argentinien angereist - zum Gedenken an die Schwestern seines Großvaters. "Ich war vier Jahre alt, als meine Eltern mit mir am 9. November 1938 flüchtete", erinnert er sich. Über Luxemburg gelangte die Familie nach Argentinien. Er legt eine Rose auf die Stolpersteine, seine Frau weint. Er sagt: "Eine sehr, sehr gute Idee."

Nächste Station war die Körnerstraße 11. Schüler der Schule am Kraichbach erzählen das Schicksal des Kesselschmieds Karl Stoll: Er wurde wegen seiner roten Haare "De Roud" genannt. 1944 brachte er nachts in Hockenheim Plakate an: "Wir alten Affen - sind dem verlogenen Hitler seine neuen Waffen". Auf frischer Tat wurde er ertappt, aber er konnte fliehen. Daraufhin verhörte die Polizei seine Tochter, um den Vater zu überführen. Stoll wurde erneut verhaftet. Die Schutzpolizei schlug ihm beim Verhör in Hockenheim alle Zähne aus und prügelte ihn, bis er bewusstlos war. Später wurde Scholl ins Landesgefängnis nach Mannheim gebracht. Bei einem Bombenangriff kam er zu Tode, denn Gegner der Nazis durften keine Luftschutzkeller aufsuchen. Seine Frau Meta wurde ebenfalls inhaftiert. Sie kam frei, wurde aber lange als "Vaterlandsverräterin" ausgegrenzt.

Zur Stolperstein-Verlegung sind Stolls Enkel Klaus Dieter Reichhardt und sein Bruder Willi gekommen. Beide haben ihren Opa nicht kennengelernt und kennen einige Details seiner Lebensgeschichte nicht. Willi Reichhardt erzählt: "Mir wurde nicht viel erzählt, über alles wurde der Mantel des Schweigens gelegt." Sein Bruder Klaus Dieter Reichhardt fügt hinzu: "Auch ich wusste einiges nicht." Die Schülerinnen Mariola und Katharina haben sich mit Stolls Biografie beschäftigt.

Die Stolpersteine sind ein Projekt des Künstlers Gunter Demnig. Es sind kleine Gedenktafeln aus Messing, die am letzten selbst gewählten Wohnort der Verfolgten in den Bürgersteig eingelassen werden. Demnig und sein Team haben inzwischen fast 73.000 Stolpersteine in 24 Ländern verlegt: "Wir sind froh über jeden Stein", betont er. Für die passende Musik Sorgen Schüler der Theodor-Heuss-Realschule und der Schule am Kraichbach, auch mit dem Lied "Die Gedanken sind frei".

Hugo Halle war zur Verlegung der Stolpersteine in Andenken an seine Großtanten Jeanette und Elise Halle aus Argentinien gekommen. Fotos: Lenhardt