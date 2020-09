Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Die Stuttgarter Wohnungsbaugesellschaft Flüwo Bauen und Wohnen erwirbt das sich im Bau befindliche Pflegeheim in der Wilhelm-Herz-Straße in Hockenheim. "Wir sind sehr froh, mit der Flüwo einen langfristig orientierten Investor gefunden zu haben", betont Manuela Offenloch, Geschäftsführerin der Pflegezentrum Hockenheim GmbH. Christian Hildebrand, Geschäftsführer der Heberger Gruppe, dem das neue Haus gehört, ergänzt: "Gerade bei diesem gesellschaftspolitisch wichtigen Bauvorhaben ist es gut, mit sozial engagierten und wirtschaftsstarken Partnern zusammen arbeiten zu können."

Die Pflegeheim-Landschaft in Hockenheim ist seit einigen Jahren in Bewegung geraten. Ausgelöst wurde die Neustrukturierung der Branche durch die Einzelzimmerverordnung des Landes Baden-Württemberg, nach der ab 2019 alle Heimbewohner in Einzelzimmern untergebracht werden müssen. Manuela Offenloch, Geschäftsführerin des Pflegezentrums Hockenheim in der Rathausstraße direkt am Marktplatz, war deshalb zu einer groß angelegten Rochade ihrer Bewohner und zum Bau des neuen Pflegeheims in der Wilhelm-Herz-Straße gezwungen. Dort entsteht ein modernes Haus mit 99 Einzelzimmern und 31 Wohnungen für Betreutes Wohnen. Die finanziellen Belastungen für die Heberger Gruppe sind enorm.

Die Flüwo hat das neue Gebäude im Baugebiet "Biblis IV. Gewann" jetzt bereits vor seiner Fertigstellung erworben und alle Pflegezimmer für mindestens 20 Jahre an das Pflegezentrum Hockenheim verpachtet. "Der Pachtvertrag ist unterschrieben. Über die Kaufsumme wurde Stillschweigen vereinbart", erklärt Manuela Offenloch. In das neue Gebäude ziehen dann die derzeitigen Bewohner des Pflegezentrums in der Rathausstraße. Als Interimslösung werden dann Bewohner des Sankt-Elisabeth-Pflegeheims in der Karlsruher Straße in die Rathausstraße ziehen. Das Gebäude in der Rathausstraße gehört dem Rhein-Neckar-Kreis. "Was nach der Zurückverlegung der dortigen Bewohner in die Karlsruher Straße daraus wird, weiß ich nicht. Ich bin nur Pächterin", sagt Offenloch.

Die 31 Wohnungen in dem neuen Haus werden in Abstimmung mit Manuela Offenloch durch die Genossenschaft selbst vermietet. Die Fertigstellung des neuen Gebäudes ist für 2022 vorgesehen. Bis zur Bauentscheidung durch den Hockenheimer Gemeinderat war es zu Protesten einer Bürgerinitiative gekommen, die sich gegen den Bau ausgesprochen hatte.

Gegenwärtig verfügt die Flüwo in der Metropolregion Rhein-Neckar über rund 2500 Wohnungen und plant einen weiteren Ausbau ihres Bestands. So entstehen in Schwetzingen und Mannheim zwei moderne Wohnkomplexe. In der Spargelstadt werden in der Walter-Rathenau-Straße und der Friedrich-Ebert-Straße mehrere Gebäude mit insgesamt 55 Wohnungen gebaut.

Manuela Offenloch leitet in Hockenheim zwei Pflegefirmen, die sich der ambulanten wie der stationären Pflege widmen. Insgesamt hat sie 234 Mitarbeiter. Neben den Bewohnern in der Rathausstraße betreuen diese Mitarbeiter auch 37 Pflegeplätze im Med-Center sowie über 200 ambulante Patienten. Darüber hinaus betreibt sie die sogenannte Seniorenvilla in der Heidelberger Straße.