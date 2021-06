Von Volker Knab

Hockenheim. Ein Spaziergang durch den Forst unter fachkundiger Anleitung gehörte beim diesjährigen "Tag der Natur" mit dem Schwerpunktthema Wald einfach dazu.Im vergangenen Jahr konnten die Aktiven der Lokalen Agenda als Veranstalter wegen der Corona-Pandemie lediglich eine Quiz-Rallye anbieten. Diesmal waren auch thematische Führungen erlaubt, die bei den Hockenheimern gut ankamen. "Die Veranstaltungen werden in diesem Jahr super angenommen", erklärte die städtische Beauftragte für die Lokale Agenda, Elke Schollenberger. Sie freute sich über die vielen Anmeldungen.

Allerdings waren bei der Waldführung und den anderen Veranstaltungen eher die älteren Jahrgänge vertreten. Vor der Pandemie hätten mehr Familien mitgemacht, berichtet Schollenberger. Ein Grund dafür könnte die neu eingerichtete Anmeldepflicht sein. Wegen der Hygienevorschriften war die Anzahl der Teilnehmer bei den einzelnen Veranstaltungen auf jeweils 20 Personen begrenzt. Zusätzlich dazu durften vollständig geimpfte Personen mit einem Impfnachweis unangemeldet teilnehmen.

Das Rahmenprogramm bestand aus einem Nachtfalter-Leuchtabend, einem Waldspaziergang mit Förster und einer vogelkundlichen Führung in den frühen Morgenstunden. Am Sonntag nahmen zudem mehrere Biologen eine Artenbestimmung rund um die Grillhütte vor. Außerdem konnten die Bürger an einer Quiz-Rallye mit Fragen rund um den Wald teilnehmen. Dazu waren zwischen der Grillhütte und dem Pumpwerk 15 Stationen aufgebaut. Die ausgefüllten Fragebögen kann man noch bis Montag, 5. Juli, abgeben. Die Waldbegehung am Samstag stand wegen eines Unfalls des Referenten kurzzeitig auf der Kippe. Förster Andreas Kolb sprang jedoch kurzfristig für seinen Kollegen ein und enttäuschte die Teilnehmer mit seinen detaillierten Ausführungen nicht. Wer sich Antworten auf die Fragen der Quiz-Rallye erhofft hatte, bekam von dem Förster zumindest einige nützliche Hintergrundinformationen.

Beim Waldspaziergang am Samstag informierte Förster Andreas Kolb über den Zustand des Hockenheimer Walds. Zu sehen waren dabei auch einige abgestorbene Bäume. Foto: Lenhardt

Kolb stellte die verschiedenen Baumarten des Mischwalds in Hockenheim vor.Dort wachsen hauptsächlich Kiefer, Buche, Eiche, Linde und Baumhasel. Dann zeigte er den Teilnehmern, wie sie Schäden und Pilze an den Stämmen und Kronen befallener Bäume erkennen können. Der Förster ging auch auf die Zukunftschancen der bestehenden Arten angesichts der klimatischen Veränderungen ein und erklärte die Zusammenhänge und Wechselwirkungen von bestehendem Baumbestand, Boden, Schädlingsbefall und Klimawandel. Am Ende des Rundgangs gelangten die Teilnehmer zu einem Versuchsfeld, das Kolb mit angelegt hatte. Anhand einiger sichtlich darbender Jungpflanzen erklärte der Förster, welche Schwierigkeiten die Wiederbepflanzung mit sich bringt, wenn der Wald bereits großflächige Lücken aufweist.

Auf dem Anpflanzfeld testen die Forstleute auch die Wachstumschancen heimischer und fremder Baumarten unter den derzeitigen klimatischen Bedingungen. "Letztlich wissen wir nicht, was auf uns zukommt", so Kolb. Trotz dieser deutlichen Worte fiel sein Befund am Ende des Waldspaziergangs positiver aus als beim letzten Mal. Das bestätigten auch die beiden Aktiven der Lokalen-Agenda, Isabell Lange und Michael König, die nicht zum ersten Mal dabei waren.