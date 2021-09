Von Volker Knab

Hockenheim. Seit elf Jahren gibt es in der Rennstadt eine Gruppe von Paten-Omas und -Opas. Am Sonntag trafen sie sich gemeinsam mit Müttern, Vätern und Enkeln, um das zehnjährige Bestehen der Gruppe zu feiern. Paten-Omas und -Opas sind aus der Lokalen Agenda 21 hervorgegangen. Oberbürgermeister Marcus Zeitler würdigte ihr Engagement beim Jubiläumstreffen auf dem Gartenschaugelände. Elke Schollenberger ist die Ansprechpartnerin seitens der Lokalen Agenda. Sprecherin der Gruppe ist Christiane Hölzer-Hößler, die von Anfang dabei war und die Gruppe mit ins Leben gerufen hat. Hölzer-Hößlers Verbindung zu ihrem Patenenkelkind besteht seit 14 Jahren und kam noch vor der Gründung der Gruppe zustande, seinerzeit vermittelt vom Kinderschutzbund. "Ich wollte damals unbedingt eine Paten-Oma werden", erzählt sie. Eigene Enkel hat die Hockenheimerin nicht.

Aktuell gibt es in der Stadt sieben Paten-Omas und -Opas, die ehrenamtlich ein oder mehrere Enkelkinder betreuen. Die Paten treffen sich alle sechs Wochen im Nebenraum einer Gaststätte, um über ihre Erfahrungen und Probleme zu sprechen. In manchen Familien werden Omas und Opas für mehrere Kinder gesucht. "Dafür muss aber eine Bereitschaft da sein", erläutert Hölzer-Hößler. Bei solchen ehrenamtlichen Patenschaften gibt es unterschiedliche Modelle, manchmal wird die Zeit der Paten auch mit einem kleinen Geldbetrag vergütet. "Das wollten wir in Hockenheim aber ausdrücklich nicht, sondern wie bei richtigen Großeltern durchaus auch mit Familienanschluss", betont Hölzer-Hößler.

Insgesamt 14 ehrenamtliche Paten-Omas und -Opas gibt es in Hockenheim. Die Gruppe wurde vor zehn Jahren im Rahmen der Lokalen Agenda gegründet. Foto: Lenhardt

So ist es beispielsweise bei den Familien Barth und Künstler, die inzwischen eine herzliche Beziehung zueinander pflegen. "Das Ganze geht auf meine Initiative zurück. Ich habe selbst zwei Kinder, aber keine Enkel", erzählt Gabi Künstler. "Als ich dann von der Gruppe erfuhr, habe ich gleich dort angerufen." Das ist inzwischen schon ein paar Jahre her. Damals lernte sie Kerstin Barth kennen, die für ihren damals dreieinhalbjährigen Sohn Elias eine Oma und einen Opa suchte. Sie und ihr Mann Christoph stehen voll im Berufsleben und sind beide entsprechend eingespannt. Vor allem waren die Barths aber auf der Suche nach Patengroßeltern, weil Elias keine leibliche Oma hat. "Ich stand lange auf der Liste und habe auf einen Anruf gewartet", erinnert sich Kerstin Barth.

Klaus Künstler war am Anfang eher zurückhaltend, ja sogar skeptisch. Aber dann habe er schnell seine Meinung geändert, erzählt er. Die Chemie zwischen den Beteiligten stimmte von Anfang an. Zunächst kam Gabi Künstler zum Spielen zu den Barths oder holte Elias dort ab und ging mit ihm auf den Spielplatz. Und schon bald kam Elias auch mit zu den Künstlers nach Hause. Als er Klaus Künstler zum ersten Mal sah, habe er gefragt: "Wer ist der Mann?", erzählt Gabi Künstler schmunzelnd. Doch Elias und Klaus verstanden sich auf Anhieb sehr gut. "Danach hat Elias beim Abholen immer hoffnungsvoll gefragt: Ist der Mann auch da?", erzählt Kerstin Barth und lacht. Inzwischen lernt Elias bei seinem Paten-Opa, der früher als Musikpädagoge gearbeitet hat, auch Klavier spielen.

In der Regel treffen sich die Paten-Omas und -Opas einmal pro Woche mit ihren Enkeln. Bis damals das Eis zwischen allen gebrochen war, habe es bestenfalls vier Wochen gedauert, meint Kerstin Barth. "Das ging ganz schnell." Manchmal besuchen sich die Familien auch am Wochenende oder unternehmen etwas gemeinsam. Aber das ist eher selten. Normalerweise sind die Patengroßeltern allein mit dem Enkel unterwegs. "Die Eltern sollen schließlich auch was davon haben", sagt Gabi Künstler. In den Sommerferien verbringt Elias auch mal den ganzen Tag bei den Künstlers. Oder Oma, Opa und Enkel machen zusammen einen Ausflug in den Wald oder nach Mannheim in den Luisenpark.

Mittlerweile ist Elias sieben Jahre alt und geht in die zweite Klasse. Über die Jahre hinweg hat er ein sehr inniges Verhältnis zu seinen Patengroßeltern aufgebaut. Als während der Corona-Zeit bei bestimmten Festen die Zahl der Teilnehmer eingeschränkt war, "wollte er die Oma dabeihaben", erzählt Kerstin Barth. Die Mutter freut sich über das gute Verhältnis ihres Sohnes zu seinen neuen Großeltern: "Es ist einfach schön."