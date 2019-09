Hockenheim. (RNZ/man) In einer "Rettungsaktion" der besonderen Art hat die Polizei am Wochenende die Handtasche einer 52-Jährigen samt Kreditkarten und Bargeld aus einem Altkleider-Container gefischt. Laut Polizei hatte die Hockenheimerin die Beamten am Samstagnachmittag um Hilfe gebeten. Ihr Sohn habe mehrere ausrangierte Handtaschen in den Container geworfen. Allerdings befand sich darunter auch ihre "aktuelle" Handtasche mit wichtigen Dokumenten.

Da die Betreiberfirma nicht erreichbar war, fuhren die Beamten selbst zum Container und stellten fest, dass dieser nicht ohne Weiteres zu öffnen war. Die Polizisten baten daraufhin den zufällig anwesenden Koch eines benachbarten Lokals um Unterstützung. Der besorgte eine Leiter sowie einen Müllgreifer und angelte die Handtasche gemeinsam mit den Beamten aus dem Container.