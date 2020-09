Bald werden für zwei Jahre keine Autos mehr durch die Obere Hauptstraße in Hockenheim rollen. Die wichtige Verkehrsachse wird saniert und ist währenddessen voll gesperrt. Foto: len

Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Zehn Minuten lang dauert die Begrüßung der rund 50 Anwohner der Oberen Hauptstraße und der angrenzenden Nebenstraßen, die am Donnerstagabend in die Stadthalle gekommen sind. Sie werden von der Megabaustelle in einer der wichtigsten Durchgangsstraßen der Innenstadt, die Obere Hauptstraße, betroffen sein. Zehn Minuten lang bittet Oberbürgermeister Marcus Zeitler um Verständnis für die dringend notwendigen Bauarbeiten. "Wir werden es nicht allen recht machen können. Aber niemand wird bevorzugt oder benachteiligt", verspricht er. "Wenn ihnen etwas nicht passt, sagen Sie es uns."

Man werde alles rechtzeitig kommunizieren – auf der Homepage der Stadt und per Post. Die betroffenen Anwohner könnten der Stadtverwaltung mitteilen, wenn bei Ihnen etwas Besonderes anstehe – etwa ein Umzug, ein Gerüstbau am Haus oder die Heizöllieferung. "Je schneller Sie uns informieren, desto besser können wir und die beteiligten Firmen reagieren", so Zeitler. Für die Zeit der Baustelle wird eigens eine Mailadresse eingerichtet, an die man sich wenden kann: baustellen@hockenheim.de.

Mirco Büchler vom Ingenieurbüro Willaredt erläutert die auf zwei Jahre angesetzte Baumaßnahme. Die Kosten liegen bei rund sechs Millionen Euro. Die erste Bauphase soll noch im September beginnen. Die Arbeiten starten an der Fortuna-Kreuzung, wo sich Karlsruher Straße und Heidelberger Straße treffen. Von dort arbeitet man sich bis zum Südring am Med-Center vor. Das Ende der Bauarbeiten ist für August 2022 vorgesehen.

Hintergrund Bauphase 1 September bis Dezember 2020: Fortunakreuzung bis Untere Mühlstraße Januar bis März 2021: Untere Mühlstraße bis Rathausstraße März/April 2021: [+] Lesen Sie mehr Bauphase 1 September bis Dezember 2020: Fortunakreuzung bis Untere Mühlstraße Januar bis März 2021: Untere Mühlstraße bis Rathausstraße März/April 2021: Asphalteinbau Heidelberger Straße bis Rathausstraße März bis Juni 2021: Rathausstraße bis Mittlere Mühlstraße Juni bis August 2021: Mittlere Mühlstraße bis Parkplatz Eichhorn August 2021: Asphalteinbau Rathausstraße bis Parkplatz Eichhorn. Parallel dazu Arbeiten in der Bachstraße und der Oberen Mühlstraße. Bauphase 2 September 2021 bis Februar 2022: Betroffen ist der mittlere Teil der Oberen Hauptstraße. Zufahrt zu Bachstraße, Am Bachrain und Oberer Hauptstraße zwischen Walldorfer Straße und Oberer Mühlstraße nicht möglich. Bauphase 3 März 2022 bis August 2022: Bereich zwischen Südring/Ringstraße und Oberer Mühlstraße. Zufahrt möglich.

[-] Weniger anzeigen

Welche Arbeiten ausgeführt werden, berichtet Erhard Metzler, Technischer Werkleiter der Stadtwerke. Am dringlichsten ist die Erneuerung der Gasleitungen aus dem Jahr 1969. In den vergangenen Jahren habe man wegen Korrosion mehrere Gasaustritte festgestellt. "Es gibt aus Sicherheitsgründen keine Alternative zum Austausch", so Metzler.

Gleichzeitig werden die Wasserleitung erneuert und auf beiden Seiten der Straße Mittelspannungsleitungen verlegt – für potenzielle Stromladestationen für E-Fahrzeuge. Zudem werden Leerrohre für künftige Glasfaserkabel verlegt. Auch Teile der Hauptkanalisation und der Hausanschlüsse werden erneuert, ebenso der Straßenbelag. Die Arbeiten unter und an der Oberfläche erstrecken sich über eine Länge von 800 Metern. Die Gehwege werden auf Kosten der Fahrbahn verbreitert. Außerdem führt die Kommune eine Tempo-30-Zone ein. So benötige man keinen separaten Fahrradweg, sagt Fachbereichsleiter Christian Engel.

Laut Mirco Büchler vom Ingenieurbüro Willaredt sind die Bauarbeiten nur unter einer Vollsperrung möglich. Der Durchgangsverkehr wird daher über die Straßen nordöstlich der Oberen Hauptstraße umgeleitet. Auch die Linienbusse sind davon betroffen. Die Strom- und Wasserversorgung der Anlieger wird durch die Verlegung von Notversorgungsleitungen gesichert. Wenn man doch einmal kurzfristig das Wasser abstellen müsse, werde man die Betroffenen rechtzeitig darüber informieren, so Büchler. Alle Anwesen in der Oberen Hauptstraße sind jederzeit zu Fuß und mit dem Fahrrad – das allerdings geschoben werden muss – zu erreichen. Die Zufahrt zu Parkplätzen im Hof und in der Garage wird zeitweise jedoch nicht möglich sein. Grundsätzlich gelte der Leitsatz "Anlieger bis Baustelle frei", betont Zeitler.

Die Stadt will auch Ausweichparkplätze für Anlieger ausweisen. Genaueres wird noch bekannt gegeben. Auch die Post- und Paketzustellung bleibt gewährleistet, ebenso wie die Müllabfuhr. Die Anwohner können ihre Mülltonnen klar erkennbar am Tag vor der Abholung an den Straßenrand stellen.

Da die Regelarbeitszeit auf der Baustelle zwischen 7 und 16.30 Uhr liegt, müssen die Tonnen am Vortag am frühen Nachmittag herausgestellt werden. Bauarbeiter bringen die Tonnen dann zu einem zentralen Abholplatz, wo sie geleert werden. Die geleerten Tonnen bringen die Bauarbeiter später zurück. Damit keine Tonnen verwechselt werden, müssen die Anwohner ihren Namen und die Hausnummer auf ihre Tonne schreiben. Samstags wird – nach derzeitigem Stand – nicht auf der Baustelle gearbeitet. Für die Anwohner dürften normalerweise keine Kosten entstehen. "Es gibt bei uns in Baden-Württemberg keine nachträglichen Erschließungsbeiträge, die sie tragen müssen", beruhigt der OB einen Anwohner. Zur Beweissicherung werden die Anwesen mit den Eigentümern begutachtet und fotografiert.