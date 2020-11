Von Harald Berlinghof

Hockenheim. Eine städtebaulich attraktivere Umgebung mit weniger Verkehr – diese Ziele hat sich die Stadt Hockenheim für das Sanierungsgebiet "Obere Hauptstraße Süd" gesetzt. Das Sanierungsvorhaben in dem 5,45 Hektar großen Gebiet läuft bereits seit 2014. In der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Technik, Umwelt und Verkehr berichtete der Sanierungsberater der Stadt Hockenheim, Mathias Ellesser von der Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) Kommunalentwicklung, über den Sachstand des Projekts.

Das Sanierungsprogramm der Landesregierung stellt nach einer Aufstockung der Fördergelder eine Gesamtsumme von 1,4 Millionen Euro zur Verfügung. Wer sein sanierungsbedürftiges Haus modernisieren möchte, kann von diesen Geldern profitieren. Insgesamt wurden bereits mehr als 918.000 Euro in Anspruch genommen. Der Bewilligungszeitraum für weitere Anträge endet am 30. April 2022. Die Stadt Hockenheim hat jedoch beim Land eine Verlängerung dieser Frist beantragt.

Von 5,45 Hektar Gesamtfläche im Sanierungsgebiet entfallen 4,82 Hektar auf Grundstücke. Insgesamt 84 Hauptgebäude befinden sich in dem Gebiet, das von der Bachstraße, der Ringstraße, der Walldorfer Straße und der Oberen Hauptstraße eingegrenzt wird. Dort leben 217 Menschen in 130 Haushalten. Fast 75 Prozent der Fläche befindet sich in Privateigentum, der Stadt Hockenheim gehören nur 10,5 Prozent. Um die Sanierung besser steuern zu können, würde die Stadt gerne weitere Grundstücke aufkaufen. Sechs Grundstücke hat die Kommune bereits erworben, an fünf weiteren besteht Interesse.

Bereits in diesem Winter sind städtische Abbruchmaßnahmen in der Oberen Hauptstraße geplant. Die leer geräumten Grundstücke will man vorübergehend im Zuge der Bauarbeiten in der Oberen Hauptstraße nutzen. Langfristig plant die Firma "BauArt", entlang der künftig abgeflachten Straßenkurve von der Ringstraße in die Obere Hauptstraße Wohn- und Geschäftsgebäude zu errichten. Vier Doppelhaushälften mit zwei Vollgeschossen sollen dort entstehen. Außerdem ist ein Wohn- und Geschäftshaus mit zwei Geschossen, sechs Wohnungen und zwei Gewerbeeinheiten geplant. Hinzu kommt ein Einfamilienhaus mit zwei Stockwerken im hinteren Bereich des Areals. Bislang ist das Sanierungsgebiet "Obere Hauptstraße Süd" ein sogenannter unbeplanter Innenbereich. Das heißt: Die Eigentümer müssen sich bei Um- oder Neubauten laut Gesetz an der Umgebungsbebauung orientieren. Aufstellungsbeschlüsse für Bebauungspläne in den Teilbereichen 1 bis 3 hat der Gemeinderat bereits gefasst.

Bei der Sanierung soll die ortstypische Bebauung erhalten bleiben. Die Nutzung der in die Jahre gekommenen Wohngebäude will man unter anderem durch eine energetische Sanierung verbessern. Dazu gehören eine Modernisierung der Heizungsanlagen, Fassadendämmungen sowie die Veränderung der Raumaufteilung im Inneren der Häuser. In punkto Verkehr wollen die Verantwortlichen bessere Bedingungen für Fußgänger und Fahrradfahrer schaffen. Aber auch das Angebot an Stellplätzen für Autos soll erweitert werden.

Die Anwohner stören sich insbesondere daran, dass die Stadt in dem Gebiet eine "behutsame Nachverdichtung" plant. So soll es zum Beispiel möglich sein, neue Wohnhäuser in den weitläufigen Gärten, die mitten im Sanierungsgebiet liegen, zu errichten. Mathias Ellesser betonte zwar, dass private Grünflächen im Innenbereich für die Qualität des Wohnumfelds erhalten oder gar neu geschaffen werden müssten. Trotzdem sieht die geplante Innenentwicklung des Sanierungsgebiets zahlreiche Wohngebäude auf den bisherigen Grünflächen und Gärten vor – inklusive unvermeidlicher Erschließungswege. In der Sitzung sprach Ellesser von einer "maßvollen Nachverdichtung" mit Einzel- und Doppelhäusern. Das Bauen in zweiter Reihe soll dafür erlaubt werden. Allerdings werden die Neubaumaßnahmen nicht gefördert. Darüber, wie hoch die Bereitschaft der Anwohner ist, sich an diesem Vorhaben zu beteiligen, wurde im öffentlichen Teil der Sitzung nicht gesprochen.