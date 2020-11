Hockenheim. (man) Die Immobilienfirma Aurelis Real Estate hat im Gewerbegebiet Talhaus ein Grundstück gekauft. Das Gelände umfasst nach Angaben des Unternehmens über 45.000 Quadratmeter, von denen knapp 26.000 bebaut sind. Derzeit befinden sich dort vier Produktionshallen und ein Verwaltungsgebäude der Firma Outokumpu Stainless Holding. Das finnische Unternehmen ist auf die Verarbeitung und Veredelung von Edelstahl spezialisiert und war bis vor Kurzem selbst Besitzer des Grundstücks. Das 2005 als Hernandez Edelstahl gegründete "Hockenheim Coil Service Center" gehört seit 2016 zur Outokumpu-Gruppe.

Nach dem Verkauf nutzt die Outokumpu Stainless Holding das Grundstück weiter als Mieterin. Die Gebäude nehmen etwa 75 Prozent der Fläche ein. Das finnische Unternehmen habe sich beim Verkauf von einer Investmentfirma aus Frankfurt beraten lassen, erklärt Sabine Heck, Pressesprecherin von Aurelis. Über den Kaufpreis habe man Stillschweigen vereinbart. Die Immobilienfirma aus Eschborn mit Standorten in Hamburg, Duisburg und München kauft Gewerbeimmobilien, die bei Bedarf umgebaut, saniert oder erweitert werden. Im Fokus stehen dabei Gewerbeparks sowie Gebäude und Flächen für Lager und Logistik sowie für die leichte Produktion.

Auf dem Gelände im Talhaus will Aurelis in den nächsten Jahren in den Brandschutz und die Modernisierung der bestehenden Gebäude investieren. Außerdem suche man neue Mieter für die freien Flächen. Auf die Frage, welche Unternehmen dafür infrage kommen, sagt Heck: "All diejenigen, die von Büroräumen mit guter Verkehrsanbindung profitieren möchten." Das Gelände liegt im Nordwesten von Hockenheim, etwa fünf Kilometer entfernt von der Autobahnabfahrt Schwetzingen/Hockenheim (A 6). Auch bis zur B 39 und zur A 61 ist es nicht weit.

Die Rhein-Neckar-Region sei allgemein ein starker und attraktiver Wirtschaftsstandort, sagt Heck. Die günstige geografische Lage sei vor allem für Logistikunternehmen interessant. Deshalb habe sich die Immobilienfirma dazu entschlossen, in das Gelände zu investieren.