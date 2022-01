Von Stefan Kern

Hockenheim/Rhein-Neckar. Das gab es noch nie: Seit dem 1. Januar ist das Freizeitbad Aquadrom in Hockenheim im Winterschlaf. Gregor Ries weiß natürlich, dass dieser Umstand, freundlich formuliert, nicht überall auf Verständnis stößt. Doch ein auch nur einigermaßen wirtschaftlicher Betrieb sei einfach nicht mehr darstellbar gewesen, betont der Betriebsleiter. Im Vor-Corona-Jahr 2019 verzeichnete das Freizeitbad im Dezember knapp 20.000 Besucher. "Im Dezember 2021 waren es noch knapp 5000", sagt Ries sichtlich zerknirscht. Das leere Aquadrom sei zwar ein sehr deprimierender Anblick. Doch neben dem Vergnügen und dem Sozialen müsse man natürlich auch die Wirtschaftlichkeit im Blick haben. Und die war angesichts der Corona-Einschränkungen bei gleichbleibenden Fixkosten nicht mehr gegeben.

Aquadrom-Betriebsleiter Gregor Ries. Foto: Lenhardt

Gerade vor dem Hintergrund eines Defizits in Höhe von drei Millionen Euro im vergangenen Jahr, so der städtische Pressesprecher Christian Stalf, habe man sich in der Pflicht gesehen, Kosten einzusparen. "Wir haben dem Bürger gegenüber auch eine Verantwortung in finanzieller Hinsicht."

Einen Atemzug später versichert Stalf aber, dass die Zukunft des Aquadroms nicht in Gefahr sei. Im weiteren Verlauf des Jahres werden sich demnach die Stadt, der Werksausschuss und die Bäderleitung zusammensetzen, um zu prüfen, wie das Defizit gesenkt werden kann. "Hier muss natürlich etwas geschehen", weiß Stalf.

Auszubildender Manuel Lino Bräumer bei Reinigungsarbeiten im leeren Bad. Foto: Lenhardt

Dann wird der Stadtsprecher wieder etwas optimistischer. "Dennoch ist unser Aquadrom quicklebendig und wird es auch bleiben". Diese Winterpause sei definitiv nur eine Reaktion auf die derzeit extreme Situation. "Die Gleichung aus stabilen Fixkosten und massiv sinkenden Einnahmen ging einfach nicht mehr auf, so dass ein Weiterbetrieb einfach unvernünftig gewesen wäre." Konkret heißt dies, dass 40 Mitarbeiter in Kurzarbeit sind und sich neben Ries nur noch zwei Beschäftigte um das Bad kümmern. Auch sonst läuft der Betrieb, soweit es geht, im Sparmodus. Das bedeutet vor allem, dass das Wasser weniger geheizt wird.

Ganz herunterfahren, erklärt Ries, ginge nicht, weil dann Schäden an den Kacheln entstehen würden. Es muss also Wasser in den Becken und der Umlauf gewährleistet sein. Dabei gehe es auch um die Vermeidung von Legionellen. Ein Bakterium, das unter anderem die Legionärskrankheit auslösen kann.

Größere Arbeiten stünden darüber hinaus nicht an, so dass die beiden verbliebenen Mitarbeiter, Schwimmmeister Timo Mass und Auszubildender Manuel Lino Bräumer, vor allem mit Reinigungsarbeiten beschäftigt sind. Sukzessive gehen sie einmal quer durch das Bad und putzen jede, wie sie sagen, Fuge und jede Ecke. Natürlich werde das auch sonst gemacht, doch aktuell gingen die beiden noch etwas gründlicher als sonst ans Werk. Auch sie bedauern die Winterpause. Normalerweise tobe hier das Leben, und jetzt herrsche erdrückende Stille. Aber, so Mass, "das wird ja wieder". Und dann, sagt Ries, "starten wir voll durch". Wann das genau sein wird, ist nicht klar. Doch, so Stalf und Ries, "es wird sicher Ende März werden".

Ein richtiger Winterschlaf, so Ries, sei es aber eigentlich gar nicht. Denn sowohl das Schul- als auch das Vereinsschwimmen findet statt. Vor allem der Schwimmunterricht sei wichtig. "Wir müssen unbedingt sicherstellen, dass die Kinder schwimmen lernen." Auch dafür bleibt das Aquadrom im Mindestbetrieb.