Von Harald Berlinghof

Hockenheim. In der Rennstadt soll es aus dem Abwasserkanal stinken. Sagt die Nachbarschaft des ehemaligen Hotels Friedrichsbad in der Karlsruher Straße. Nachdem die CDU-Gemeinderatsfraktion mehrfach Klagen der Bewohner erreichten, will die Fraktion am Montag, 1. Februar, im Ausschuss für Technik, Umwelt und Verkehr einen Antrag auf Einbau von Aktivkohle-Geruchsfiltern stellen. Zunächst sollen aber von Gemeinden der Region, die bereits solche Geruchsfilter verwenden, Informationen über die gemachten Erfahrungen eingeholt werden, so Markus Fuchs, Fraktionschef der CDU im Gemeinderat.

"Da brauchen wir keine Erfahrungen in den Nachbargemeinden einholen. Wir haben schon seit 2017 eigene Erfahrungen mit solchen Filtern", erklärt Reiner Lenz vom Fachbereich Tiefbau mit Zuständigkeit für die Unterhaltung der Abwasserkanäle. In der Stellungnahme des Fachbereichs Tiefbau wird darauf hingewiesen, dass bereits im Jahr 2017 in der Landauer Straße 14 seitliche Straßeneinläufe – auch als Sinkkästen bezeichnet – sowie drei Schachteinlässe mit Gullydeckeln mit "Coalsi-Geruchsfiltern" bestückt wurden. Die Wirksamkeit sei gut, und die Filter behindern auch nicht die normalen Reinigungsarbeiten. Der Einbau vor gut drei Jahren war erfolgt, weil die dortige Abwasserleitung zu den Aussiedlerhöfen führte und mit organischen Ausscheidungen der dortigen Haustiere belastet war, so Lenz.

Die Filter sind mit einem Filtereinsatz bestückt, der unter anderem aus Hybridaktivkohlematten besteht. Die Aktivkohle verhindert die Verbreitung von Fäkalbakterien, die letztlich für die Geruchsbildung verantwortlich sind. Alternativ gibt es Filtereinsatze, die statt mit Matten mit Aktivkohletabletten bestückt werden müssen. Die Lagerhaltung der Tabletten beanspruche jedoch wesentlich mehr Lagerraum als die Aktivkohlematten.

Die Fachabteilung Tiefbau hat einen Bedarf von insgesamt 40 Sinkkästen und elf Kanalschächten ermittelt, die mit Filtern ausgestattet werden sollten. Allein in der Karlsruher Straße müssten 34 Sinkkästen mit Filtern bestückt werden, weitere werden "Am Messplatz" notwendig – und einige in der Schubertstraße.

Bei Einzelkosten von 460 Euro je Kanalschacht und 340 Euro je Sinkkasten ergibt sich eine Gesamtsumme von 22.205 Euro. Der Einbau wird vom städtischen Bauhof vorgenommen. Die Filtermatten haben eine Lebensdauer von drei bis fünf Jahren, dann müssen sie ausgetauscht und entsorgt werden. Der Arbeitsaufwand für den Austausch soll bei etwa zehn Minuten je Filter liegen. Der Fachbereich hält den Einbau der Filter für sinnvoll, empfiehlt aber nicht, die Filter aus Kostengründen nur punktuell einzusetzen. Dadurch würde sich das Geruchsproblem nur verlagern.