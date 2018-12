Hockenheim. (hab) Der Bedarf nach Altenpflegeplätzen steigt, auch in Hockenheim. In der Verwaltungsgemeinschaft Horan (Hockenheim, Reilingen, Neulußheim, Altlußheim) werden gegenwärtig 431 Pflegeplätze in der stationären Pflege benötigt. Vorhanden sind in mehreren Häusern von zwei Betreibern aktuell 353 Plätze, davon 234 in Hockenheim selbst. Das

Hockenheim. (hab) Der Bedarf nach Altenpflegeplätzen steigt, auch in Hockenheim. In der Verwaltungsgemeinschaft Horan (Hockenheim, Reilingen, Neulußheim, Altlußheim) werden gegenwärtig 431 Pflegeplätze in der stationären Pflege benötigt. Vorhanden sind in mehreren Häusern von zwei Betreibern aktuell 353 Plätze, davon 234 in Hockenheim selbst. Das Sankt Elisabeth verfügt über einen Standort in der Karlsruher Straße. Die Familie Offenloch bietet Pflegeplätze im ehemaligen Krankenhaus, das als Heimaufsichtsbehörde fungiert, erklärte Katja Hahn vom Ordnungsamt im Heidelberger Landratsamt.

Beide Betreiber sind gezwungen, zusätzliche Zimmerkapazitäten aufzubauen, weil zum 1. September 2019 in der stationären Pflege in Baden-Württemberg nur noch Einzelzimmer erlaubt sind. Deshalb will Manuela Offenloch am Standort Biblis IV. Gewann zwei Gebäude mit 99 neuen Zimmern/Pflegeplätzen errichten.

Sankt Elisabeth wird neben dem bestehenden Gebäude ein zweites Gebäude bauen, dann das alte abreißen und dort ebenfalls ein neues Gebäude bauen. Während der Bauzeit müssen die Bewohner für eine Übergangsfrist in das ehemalige Krankenhaus, wo gegenwärtig die Offenloch-Patienten untergebracht sind. Die sollen in die neuen, jetzt heiß diskutierten Gebäude im Biblis IV. Gewann einziehen.

Spätestens bis zum 1. September muss die Bodenplatte der neuen Gebäude sowohl bei der Betreiberin Offenloch als auch der Betreiberin Sankt Elisabeth erstellt sein, damit der Gesetzgeber weitere Fristverlängerungen gewähren kann. Deshalb drängt die Zeit. Und deshalb hat man in Hockenheim auf die Möglichkeit zurückgegriffen, nach Paragraf 13 des Baugesetzbuches ein beschleunigtes Bebauungsplanverfahren in Gang zu setzen. Die sogenannte frühzeitige Öffentlichkeitsbeteiligung begann am 13. Dezember und endet am 4. Januar. Die Vorentwurfspläne und sonstigen Unterlagen liegen im Rathaus zur Einsicht aus.

Einwendungen und Stellungnahmen können dort alle Hockenheimer schriftlich oder zur Niederschrift abgeben, die dann in das Planverfahren einfließen sollen, erklärte Gebhard Morscher, im Bauamt zuständig für Sondermaßnahmen, auf der Bürgerinformationsveranstaltung. "Die heutige Veranstaltung in einem sehr frühen Stadium des Verfahrens geht über das hinaus, was gesetzlich vorgeschrieben ist", betonte er.

