Von Volker Widdrat

Hockenheim. Die Grünen-Fraktion im Hockenheimer Gemeinderat hatte im September die Stadtverwaltung um die Erstellung einer Wohnungsbedarfsanalyse unter Berücksichtigung der im Prognosezeitraum (bis zum Jahr 2035) angegebenen Bevölkerungsentwicklung gebeten. Der nicht mehr umzukehrende demografische Wandel mache ebenso wie die Klimaveränderung deutlich, dass bei der Schaffung von Wohnraum Themen wie zum Beispiel barrierefreies und klimafreundliches Wohnen relevant würden, hieß es in der Begründung. Diese Analyse war nun Thema der jüngsten Gemeinderatssitzung.

Gebhard Morscher von der Organisationseinheit Sondermaßnahmen der Stadtverwaltung war in der Sitzung online zugeschaltet und erläuterte das umfangreiche Zahlenwerk. Zum Ende des Jahres 2020 gab es in der Rennstadt 10.578 Wohnungen bei 21.539 Einwohnern. Der Bestand an Einfamilienhäusern belief sich auf 3149 Einheiten, das entspricht etwa 30 Prozent des gesamten Wohnungsbestands. 4864 Wohnungen lagen in Mehrfamilienhäusern. Es gab noch 581 sonstige Wohnungen, darunter 252 Wohnungen in Wohnheimen.

Das Statistische Landesamt prognostiziert für Hockenheim im Jahr 2035 eine Bevölkerungszahl von 22.589 Menschen. Daraus lassen sich Rückschlüsse auf einen voraussichtlichen Wohnungsbedarf ziehen. So ergibt sich für 1050 Einwohner die Zahl von 516 zusätzlichen Wohnungen bis zum Jahr 2035. Das kann je nach Belegungsdichte variieren.

2020 hatte Hockenheim einen Zuwachs von vier Wohnungen durch Neubau und weitere 16 durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden aufzuweisen. In den Gebäuden mit drei und mehr Wohnungen wurde ein Zugang von 19 Wohnungen durch Baumaßnahmen an bestehenden Gebäuden gezählt, zwölf Wohnungen sind dagegen weggefallen. In der Stadt werden aktuell 82 potenzielle Nachverdichtungsflächen mit 32.500 Quadratmetern gezählt.

Weiter sind drei Entwicklungsflächen im Innenbereich als Mischgebiete vorhanden. Eine Fläche von 7857 Quadratmetern befindet sich im städtischen Eigentum. Im Außenbereich sind acht Flächen mit 144.600 Quadratmetern für die Wohnnutzung verfügbar. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum oder an barrierefreiem Wohnraum bis 2030 oder 2035 lässt sich nur hochrechnen. Auf die Einwohnerzahl bezogen, ergibt sich ein Bedarf an zusätzlichen gebundenen Wohnungen von jährlich drei bis zwölf Einheiten. Für das Jahr 2035 dürfte ein möglicher Bedarf von insgesamt 931 altersgerechten beziehungsweise barrierefreien Wohnungen vorliegen.

Mit Bauangelegenheiten beschäftigte sich das Gremium auch bei einem anderen Punkt der Tagesordnung: Der Gemeinderat hatte in der Sitzung im Juni einen Aufstellungsbeschluss für den Bebauungsplan "Hockenheim-Süd, neunte Änderung" gefasst, um die planungsrechtlichen Voraussetzungen für die Änderung der Bau- und Nutzungsgrenzen zu schaffen. Jetzt nahm der Gemeinderat den Entwurf des Bebauungsplans, die örtlichen Bauvorschriften sowie die im Rahmen der Beteiligung der Öffentlichkeit, der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange eingegangenen Stellungnahmen (in der Offenlage) einstimmig zur Kenntnis.