Von Stefan Kern

Hockenheim. Der Hockenheimer Gemeinderat hat in seiner Sitzung vor Weihnachten wichtige Entscheidungen gefällt, unter anderem über die Förderung von Tagesmüttern, die Obdachlosenunterkunft, den Bau einer Bäckerei oder die Verluste der Stadthalle.

> Neue Obdachlosenunterkunft: Einstimmig machten die Stadträte den Weg für eine neue Obdachlosenunterkunft auf dem Gelände der DRK-Rettungswache frei. Nachdem sie den Satzungsbeschluss des Bebauungsplans "Im Auchtergrund" beschlossen hatten, votierten sie einstimmig für den Abschluss eines Mietvertrags mit dem DRK Ortsverband Mannheim für die Obdachlosenunterkunft mit 15 Zimmern und 28 Unterkunftsplätzen über rund 91.500 Euro im Jahr. Zudem beschlossen sie einen knapp 70 00 Euro schweren Dienstleistungsvertrag mit dem DRK, in dem Leistungen, wie Hausmeisterdienste, sozialpädagogische Betreuung und Hauswirtschaft geregelt sind.

> Kommune trägt Verluste der Stadthalle: Für die Hockenheimer Stadthalle war es ein sehr schwieriges Jahr. Von Messen bis Kulturveranstaltungen kam wegen des Coronavirus praktisch alles zum Stehen. "Das sorgte für ein beachtliches Plus beim sowieso erwarteten Defizit", so Oberbürgermeister Marcus Zeitler. Rainer Weiglein, der Geschäftsführer der Stadthalle, erklärte, dass sich das coronabedingte Betriebsdefizit für das laufende Jahr deutlich erhöhe und sich dadurch die Liquidität dauerhaft verschlechtere. Heißt übersetzt: Zu dem bereits im Haushalt veranschlagten Zuschuss in Höhe von 700.000 Euro, benötigt die Stadthalle nun einen weiteren Zuschuss in Höhe von 350.000 Euro. Dem wurde zugestimmt.

> Tagesmütter werden gefördert: Dieser Punkt war im Gemeinderat Hockenheim ein Selbstläufer. Der Vorschlag der Verwaltung, Tagespflegepersonen mit einem Betrag von einem Euro pro Stunde und Kind zu bezuschussen und auch Ausbildungsmaßnahmen sowie Fort- und Weiterbildungen mit 50 Prozent zu fördern, stieß am Ratstisch auf große Unterstützung.

> Fünf barrierefreie Bushaltestellen: Für knapp 206.000 Euro beschlossen die Stadträte die Auftragsvergabe für einen barrierefreien Ausbau von fünf weiteren innerörtliche Bushaltestellen. Dabei handelt es sich um die Haltestellen Waldstraße/Friedhof, Waldstraße/VFL, Holzweg, Hubäckerring und Herderstraße.

> Entwässerung des Klärschlamms: Die 620.000 Euro für eine neue Winkelpresse zur Entwässerung des Klärschlamms seien eine große Investition, erklärte Marcus Zeitler. Angesichts eines dreistelligen Betrags pro Tonne, den die Gemeinde zur Entsorgung dieses Klärschlamms aufwenden müsse, würde sich die Investition aber mittel- bis langfristig rechnen. Dieser Meinung waren auch die Fraktionen, sodass die Zustimmung einstimmig ausfiel. Momentan geschieht diese Entwässerung noch mit einer 41 Jahre alten Kammerfilterpresse und sei mittlerweile, wie es in der Verwaltungsvorlage heißt, "verschlissen". Reparaturarbeiten würden sich nicht mehr lohnen und ein Ausfall der Entwässerung die Stadt teuer zu stehen kommen. Nasser Schlamm ist deutlich schwerer als trockener Schlamm. Im Endeffekt rechnet die Verwaltung unter Einsatz einer Winkelpresse mit Einsparungen von 5000 Euro im Jahr. Das wären Einsparungen von zwei Millionen Euro auf 40 Jahre. Die 620.000 Euro hätten sich nach rund zwölf Jahren amortisiert.

> Bau einer Bäckerei mit Drive-In: Ohne Gegenstimme goutierten die Stadträte auch den Satzungsbeschluss über den vorhabenbezogenen Bebauungsplan "Talhaus – Waldgewann". Dabei machten sie den Weg frei für den Bau einer Bäckerei samt Drive-In und Hotel. Nun habe der Bauherr laut Marcus Zeitler sechs Monate Zeit einen Bauantrag einzureichen und zwei Jahre, um mit dem Bau zu beginnen.

> Bebauungsplan Schwetzinger Straße links wird in Teilen aufgehoben: Einstimmig beschlossen die Stadträte auch die Teilaufhebung des Bebauungsplanes für das Gebiet "Schwetzinger Straße links". Eigentlich sah der Plan dort ein Gewerbegebiet vor. Die tatsächliche Nutzungsstruktur zeigt jedoch, dass das Gebiet als Wohngebiet fungiert und so von einem Gewerbegebiet nicht mehr gesprochen werden könne. Auch um etwaige Konflikte rund um nah beieinander liegende Wohn- und Gewerbegebiete zu vermeiden, kann es nicht mehr Ziel sein, den ursprünglichen Bebauungsplan umzusetzen.