Hockenheim. (hab) "Wir fahren nicht gegeneinander. Wir fahren miteinander". Das gilt auf allen Strecken, die der Verein Pistenclub anmietet, um seine Mitglieder dort ein wenig Rennsportfeeling im eigenen Auto spüren zu lassen. Doch am Fronleichnamstag ging dabei etwas gründlich schief. Gegen Mittag kam es kurz nach der Zielgeraden des Hockenheimrings zu einem schweren Unfall mit tödlichem Ausgang. Ein 68-jähriger Fahrer kam beim Zusammenprall mit zwei weiteren Fahrzeugen ums Leben.

"Der furchtbare Unfall ereignete sich im Rahmen einer privaten Veranstaltung des Vereins Pistenclub, der etwa an zehn Tagen im Jahr die Formel-1-Strecke zur Durchführung seiner Fahr-Events nutzt", erläutert Jochen Nerpel, Geschäftsführer der Hockenheimring GmbH, gegenüber der RNZ. Der Pistenclub nennt seine Events "Trackdays", die auch Drift-Trainings umfassen. In allen Situationen gilt laut Fahrvorschriften "gegenseitige Rücksichtnahme". In der Boxengasse gilt ein generelles Tempolimit von 60 Stundenkilometern. Die Teilnehmer fahren in ihren Fahrzeugen. In den Unfall verwickelt waren am Donnerstag ein Porsche GT3 und eine gelbe Rennversion des Opel Kadett.

Die Hockenheimring GmbH vermietet unter vorgegebenen Verhaltensregeln den Kurs an private Veranstalter. Die konkreten Organisationsdetails regelt der Veranstalter selbst, wie in diesem Fall der Pistenclub. Er ist auch dafür verantwortlich, dass sie eingehalten werden. "Mit dem Pistenclub hat die Hockenheimring GmbH seit vielen Jahren erfolgreich zusammen gearbeitet. Es handelt sich dabei um einen seriösen Geschäftspartner", so Nerpel.

Die europaweit angebotenen Veranstaltungen des Pistenclubs dienen nach eigener Aussage nicht der Erzielung von Höchstgeschwindigkeiten und nicht der Ermittlung von Bestzeiten, sondern der Optimierung von Fahrkönnen und -technik. Überholvorgänge sind in der Fahrordnung geregelt, es besteht Helmpflicht, die Flaggensignale müssen auswendig gelernt und beachtet werden.

Der genaue Unfallhergang vom Donnerstag ist noch ungeklärt. Der Verkehrsdienst Mannheim ermittelt.

Update: Freitag, 12. Juni 2020, 17.34 Uhr

Hockenheim. (pol/mare) Am Donnerstag ereignete sich auf dem Hockenheimring gegen 12 Uhr ein tödlicher Unfall. Das teilt die Polizei mit.

Bei einer privaten Veranstaltung kollidierten kurz nach der Zielgeraden drei Fahrzeuge miteinander. Dabei wurde ein 68-jähriger Fahrer tödlich verletzt. Die beiden anderen Beteiligten, ein 62- und ein 16-Jähriger, blieben unverletzt.

Die genauen Umstände des Unfalls werden nun vom Verkehrsdienst Mannheim mit Unterstützung eines Sachverständigen ermittelt.