Hockenheim. (pol/rl) Von einem Lastwagen erfasst wurde ein Fußgängerin am Donnerstagvormittag. Ein 56-jähriger Lastwagen-Fahrer war kurz vor 8.30 Uhr von der Bundesstraße B39 kommend auf der Talhausstraße unterwegs. In Höhe der Kreuzung zur Gleisstraße wollte ein 27-jährige Fußgängerin an einer Fußgängerfurt die Straße überqueren.

Laut Polizeibericht lief sie trotz roter Fußgängerampel auf die Fahrbahn. Obwohl der überraschte Lastwagenfahrer noch versuchte zu bremsen, erfasste der Laster die Frau nahezu frontal. Die Fußgängerin fiel nach hinten um und verletzte sich beim Aufprall auf den Bordstein.

Die 27-Jährige kam mit schweren Verletzungen in ein nahegelegenes Krankenhaus. Möglicherweise war die Frau durch die Benutzung ihres Handys abgelenkt, teilte die Polizei mit. Während der Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbehinderungen.