Die Rheinflussinsel Elisabethenwört bei Philippsburg soll regelmäßig überschwemmt werden. Eine andere Variante hätte Flutwellen in Mannheim und Heidelberg reduziert. Foto: Of

Von Hans-Joachim Of und Sebastian Blum

Philippsburg/Mannheim. Nicht nur Mannheim, sondern auch Philippsburg ist von Plänen des Regierungspräsidiums (RP) Karlsruhe betroffen, wenn es um Hochwasserschutz am Rhein geht. Für die Quadratestadt legte das RP kürzlich offen, dass entlang des Flussdamms mindestens 1000 Bäume gefällt werden müssen. Doch in Mannheim ist zunächst nur die Vorplanung abgeschlossen. In Philippsburg hingegen ist bereits eine Planungsentscheidung getroffen worden, die Auswirkungen auf die Metropolregion Rhein-Neckar haben könnte.

Es geht um die Rheinflussinsel Elisabethenwört im nördlichen Landkreis Karlsruhe und Landkreis Germersheim. Mit einer Fläche von rund 410 Hektar ist sie einer von 13 Rückhalteräumen des Integrierten Rheinprogramms (IRP) in Baden-Württemberg. Die Rückhalteräume dienen der Verbesserung des Hochwasserschutzes am Oberrhein und sind erforderlich, um den vor dem Ausbau des Oberrheins vorhandenen Hochwasserschutz wieder herzustellen.

Für die Rheinflussinsel waren nun zwei Varianten im Gespräch: entweder gesteuerter Polder mit ökologischen Flutungen oder eine ungesteuerte Dammrückverlegung. Wichtig für den weiteren Lauf des Rheins in Richtung Norden: Mit einer gesteuerten Polderlösung könnte man eine mögliche Flutwelle in Mannheim und Ludwigshafen sowie auf dem Neckar in Heidelberg reduzieren.

Die Entscheidung fiel auf eine sogenannte "Kleine Dammrückverlegung". Die damit einhergehende ungebremste ökologische Flutung auf die Flussinsel verursacht bei Bürgermeistern angrenzender Kommunen und der Bürgerschaft maßlose Verärgerung sowie heftige und auch hämische Kritik. Das Ergebnis haben Umweltministerium und RP dem Projektbegleitkreis "Rückhaltebecken Elisabethenwört" in nichtöffentlicher Sitzung mitgeteilt. Das soll jetzt in das Planfeststellungsverfahren eingebracht werden. Dabei hatte Staatssekretär Andre Baumann aus Schwetzingen vor der rund 50-köpfigen Runde weniger den Hochwasserschutz als vielmehr den Erhalt des Naherholungsgebiets Altrhein hervorgehoben.

Bei der "Bürgerinitiative Altrhein Rußheim" sieht man die Situation mit einem lachenden und einem weinenden Auge. Zum einen sei man froh, dass der Altrhein nicht zum geplanten Überschwemmungsgebiet gehöre, zum anderen stoße der Verzicht auf den Bau eines Polders bei den Unterstützern auf Unverständnis. "Durch eine unkontrollierte Flutung wird sich die Rheininsel zum Negativen verändern", heißt es dort.

Die Initiative hatte bis zuletzt für eine Kombivariante mit einem Überschwemmungsgebiet am Rhein und einem Polder für kontrollierte Flutungen am Altrhein geworben. Bei der jetzt ins Auge gefassten Variante "Kleine Dammrückverlegung" würde die 400 Hektar große Rheininsel regelmäßig überflutet und der Wald dadurch dem Verfall preis gegeben. "In wenigen Jahren haben wir hier einen Geisterwald und die weitgehend ökologisch betriebene Landwirtschaft ist dann nicht mehr möglich", hatte ein Sprecher der Bürgerinitiative prognostiziert. Philippsburgs Bürgermeister hatte noch härtere Worte übrig. "Diktatorischer geht es gar nicht", war die erste Reaktion von Stefan Martus zur Verfahrensweise.

Die Bürger der Kommunen Philippsburg und Dettenheim hätten die Polder-Variante favorisiert. Die BI argumentiert, dass sie sogar einen besseren Hochwasserschutz bieten würde. Von Seiten des Ministeriums hieß es, dass mit voraussichtlichen Investitionskosten von rund 90 Millionen Euro die "Kleine Dammrückverlegung" für den Steuerzahler günstiger als die anderen Varianten sei. Philippsburg hat derweil einen Anwalt eingeschaltet und will den Rechtsweg einschlagen.

Ein ähnliches Dilemma könnte sich auch weiter nördlich des Rheins in Mannheim abspielen. Ein Sprecher der Bürgerinitiative im Lindenhof fordert einen objektiven Gutachter, bevor die Bäume gefällt werden. Kommt der nicht, könne es Klagen geben.