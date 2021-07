In Altlußheim trat der Rhein am Mittwoch bereits über die Ufer. Bürgermeister Uwe Grempels rechnete jedoch nicht damit, dass die Wohnbebauung dadurch gefährdet ist. Foto: Lenhardt

Von Harald Berlinghof

Ketsch/Brühl/Altlußheim. In den drei Gemeinden, die im Sprengel mit ihrer besiedelten Fläche am nächsten am Rhein liegen, schrillen die Alarmglocken. Seit einigen Tagen steigen die Pegel des Flusses und haben inzwischen in Maxau bei Karlsruhe die Hochwassermarke 2 erreicht. Das bedeutet, dass die Schifffahrt auf dem Rhein dort gegenwärtig eingestellt ist. Gleichzeitig sollen die Pegel weiter nach oben gehen, wie die Hochwasservorhersagezentrale (HVZ) Baden-Württemberg mitteilt.

In der Region wählt man zur Beurteilung der Situation eher den Pegel Maxau, der rund 50 Kilometer flussaufwärts liegt, und nicht den im näher gelegenen Speyer. Der Grund dafür ist, dass die Hochwasserwelle vom Pegel Maxau bis zu den Rheinanliegergemeinden Altlußheim, Ketsch und Brühl etwa einen Tag braucht. Die Verantwortlichen haben damit mehr Zeit, um zu reagieren.

Am Mittwoch erreichten die Pegel beim Messpunkt Maxau etwa 8,50 Meter im Maximum. Die Prognose der HVZ für Donnerstag deutete auf eine leichte Entspannung der Situation hin, stieg nach einem leichten Rückgang dann aber wieder auf rund 8,30 Meter an. Für Freitag gab die HVZ nur drei Tendenzwerte an: Einen oberen mit 8,85 Meter, einen mittleren mit 8,60 Meter und einen unteren mit 8,20 Meter. "Bei der Angabe der Tendenz wird von drei verschiedenen Wettermodellen ausgegangen", erklärt Manuela Nied von der HVZ. Ein weiterer Blick in die Zukunft wäre mit hoher Ungenauigkeit verbunden, weshalb die Zentrale die erwarteten Pegel in der Regel nur zwei Tage im Voraus bekannt gibt.

In Brühl liegen die besiedelten Flächen keine 100 Meter von den Schwetzinger Wiesen entfernt, die als Rheinvorland immer wieder vom Fluss überschwemmt werden. In Ketsch beträgt die Distanz zum Altrhein 150 Meter, in Altlußheim sind es 200 Meter. Die Feuerwehren befinden sich in allen drei Orten in Alarmbereitschaft. "Ab Freitag wird bei uns die Wache zwischen 7 und 17 Uhr besetzt sein, außerdem behalten wir den Pegel Maxau im Auge", erklärt Cort Bröcker, Pressebeauftragter der Freiwilligen Feuerwehr Brühl.

Diese Sandsäcke wurden im Bereich „Sauloch“ aufgestellt. Foto: Gemeinde Altlußheim

Dort trat bereits am Dienstag ein Krisenstab unter der Leitung von Bürgermeister Ralf Göck zusammen, bestehend aus Vertretern der Feuerwehr, der Polizei, des Ordnungsamts und des Bauhofs. Auch in Altlußheim wurde ein Krisenstab gebildet. Dort hat man am Damm zum Rhein an einigen Schwachstellen bereits Sandsäcke aufgeschichtet. "Die Besiedelung ist nicht gefährdet", betont Bürgermeister Uwe Grempels. Einige landwirtschaftliche Flächen seien bereits von Druckwasser überschwemmt, das sich seinen Weg unter dem Damm hindurch bahnt. Auch das versuche man zu minimieren. Zugleich gibt sich der Bürgermeister erleichtert darüber, dass erste Mutmaßungen, der Pegel könnte das Giganten-Hochwasser von 1882 erreichen, nicht eingetreten sind. Das hätte ein hundertjährliches Hochwasser bedeutet. Aber so schlimm wird es nicht kommen, wenn die HVZ Recht behält.

"Das Wasser kommt. Das lässt sich nicht verhindern. Aber wir können Maßnahmen treffen, um eventuelle Schäden und Unglücke zu verhindern", sagt Göck. Dazu gehören Absperrungen, Schilder und eine erhöhte Aufmerksamkeit. Mit dem Betretungsverbot der Dämme wolle man verhindern, dass Spaziergängern vom steigenden Rhein der Rückweg abgeschnitten wird, erklärt Brücker. So, wie man es von der Flut im Wattenmeer kennt. Das Befahren des Rheindamms mit Fahrzeugen ist ebenfalls untersagt. Im Extremfall können die aufgeweichten und unter Druck stehenden Dämme dabei brechen – mit unabsehbaren Folgen. Auch andere Straßen in Richtung Rhein sind gesperrt, die Anlieger dürfen aber zu ihren Häusern fahren. Die Vereine auf den Schwetzinger Wiesen, etwa der Reitsport- und der Schützenverein, sind vorgewarnt. Der Waldkindergarten kann, falls nötig, vorübergehend Ersatzräume in der Festhalle beziehen.

Noch ist es nicht so weit, dass Sandsäcke zur Absicherung der Ortschaften aufgestapelt werden. Brühl liegt im Mittel 102 Meter über dem Meeresspiegel, Ketsch 101 Meter und Altlußheim 103 Meter. Da tut sich nicht viel. Allerdings handelt es sich dabei um Durchschnittshöhen. In jedem Ort gibt es auch hohe Stellen, die nicht gefährdet sind. Doch die Beteiligten kennen die neuralgischen Punkte, die zuerst zu schützen sind.

In Ketsch stehe die Feuerwehr in Habachtstellung, betont Bürgermeister Jürgen Kappenstein. "Aber wir hoffen, dass das Hochwasser an uns vorübergeht", sagt er. Von der kleinen Welle vor rund zwei Wochen, als die Schifffahrt schon einmal kurzfristig eingestellt werden musste, war Ketsch nicht betroffen. Sorgen müsse man sich zuerst um die Wildschweine auf der immer wieder überfluteten Rheininsel, für die dort eigens ein Hügel errichtet wurde.