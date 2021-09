Hirschberg-Leutershausen. (ans) Eine große Ehre für den Sender VOX, Produzenten, Moderatoren, aber auch für die Prominenten, die an der Sendung mitgewirkt haben: "Showtime of my Life – Stars gegen Krebs" hat beim Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie "Bestes Factual Entertainment" gesiegt. Die Verleihung fand am Donnerstagabend bei RTL in Köln statt. Die Show hatte für Aufsehen gesorgt, 16 Prominente ließen die Hüllen fallen, um für Krebsvorsorgeuntersuchungen zu werben.

Einer, der sich jetzt riesig freut und selbst den Mut aufbrachte, sich für die Anfang Februar ausgestrahlte Sendung auszuziehen, ist der ehemalige Handball-Nationalspieler Uli Roth aus Hirschberg-Leutershausen. "Ich bin megastolz, dass das zu einem so tollen Preis geführt hat." Er sei gerade zwei Tage beim Urologen-Kongress in Stuttgart gewesen und habe dort erfahren, dass die Sendung einen richtigen Boom ausgelöst habe, was Vorsorgeuntersuchungen angeht. "Insofern hat sich das Ausziehen und alles drumherum gelohnt", findet Roth.