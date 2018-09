Herxheim am Berg. (lrs) Nach dem Rücktritt des Bürgermeisters von Herxheim am Berg, Ronald Becker (Freie Wähler), wegen relativierender Aussagen über die NS-Zeit wehrt sich das ARD-Magazin "Kontraste" gegen dessen Kritik. Beckers Vorwurf, ein Interview mit ihm zur Herxheimer "Hitler-Glocke" verkürzt wiedergegeben und Sätze aus dem Zusammenhang gerissen zu haben, treffe nicht zu, sagte Redaktionsleiter Reinhard Borgmann: "Wir bleiben bei dem, was wir gesendet haben."

"Kontraste" hatte über die seit 1934 im Herxheimer Kirchturm hängende Glocke berichtet, die ein Hakenkreuz und die Aufschrift "Alles fuer’s Vaterland Adolf Hitler" trägt. Sie gehört der politischen Gemeinde und ist seit Monaten Gesprächsthema über die Ortsgrenzen hinaus.

Becker, der nach dem Beitrag heftig von der Wählervereinigung kritisiert und vom Gemeinderat zum Rücktritt aufgefordert worden war, legte am Mittwoch sein Amt nieder. Den Ausschlag habe letztlich der "Kontraste"-Beitrag gegeben, teilte er mit.

Die Aussage darin, dass damals nicht alles schlecht gewesen sei, sei nicht von ihm. Er habe nur wiedergegeben, was eine 95 Jahre alte Frau ihm gesagt habe, so Becker. Seine Aussage, man sei stolz auf die Glocke, beziehe sich zudem auf die Glocke als Mahnmal, nicht auf den Spruch.

Borgmann entgegnete, er könne versichern, dass Becker "ausschließlich seine persönliche Auffassung wiedergibt". Zwar habe er im Interview die 95-Jährige erwähnt. Becker habe aber nicht jemand Dritten nachzitiert, "sondern seine eigene persönliche Auffassung" geäußert: "Das ist, wie es ist", so Borgmann. Zwar würden auch Passagen gekürzt, dabei gehe man aber keinesfalls sinnentstellend vor.