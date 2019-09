Von Marco Partner

Darmstadt/Heppenheim. Im Prozess gegen den Autobahn-Raser, der auf dem A5-Parkplatz "Fuchsbuckel" bei Heppenheim einen tödlichen Unfall verursachte, hat die Verteidigung jetzt einen Befangenheitsantrag gestellt. Grund: Der 18-jährige Angeklagte zweifle an der Unvoreingenommenheit des Vorsitzenden Richters Marc Euler und seiner Kollegen. Der Bitte, erneut einen rechtsmedizinischen Gutachter als Zeugen zu laden, um mögliche Erinnerungslücken des Mandanten forensisch zu erläutern, wurde nicht stattgegeben.

Anlass ist eine Äußerung des 18-Jährigen am Unfallort, an die sich der wegen Mordes Angeklagte nicht mehr erinnern könne. Nachdem er am 30. Dezember 2018 bei einem Fluchtversuch vor der Polizei mit 150 km/h auf den Parkplatz raste, soll er beim Zusammenprall mit einem parkenden Mazda unmittelbar das Bewusstsein verloren haben. Nach dem Aufprall habe er einen "Blackout" gehabt, nur an ein lautes Hupen, Hüftschmerzen und den Krankenwagen könne er sich erinnern.

Erst in der Heidelberger Klinik habe er wieder richtig das Bewusstsein erlangt, so die Verteidigung. Einem Beamten soll der der junge Mann aus Groß-Bieberau jedoch unmittelbar nach dem tragischen Unfall gesagt haben, dass er "keinen Sinn mehr im Leben gesehen" habe. Eine 39-jährige Frau aus Düsseldorf starb durch die heftige Kollision, ihr zehn Jahre alter Sohn wurde schwer verletzt.

Wie aber war der körperliche und geistige Zustand des Unfallverursachers? Laut Verteidigung war er "nicht vernehmungsfähig", da er unter Schock, starken Schmerzen und möglicherweise unter einem Schädelhirntrauma litt. Der psychiatrische Sachverständige Peter Haag aus Weinheim hielt in seinem Vortrag eine Amnesie jedoch für "unplausibel", schließlich habe der Fahrer keine Kopfverletzungen erlitten und sei in seiner Aussagefähigkeit nicht eingeschränkt gewesen. Die Fragen des Polizisten habe er klar verstanden, und von sich aus inhaltlich korrekt beantwortet.

Dieser bewussten Aussage widerspricht die Verteidigung. Laut dem Rechtsmediziner Roman Bux von der Uni Heidelberg, der bereits als Gutachter geladen war, seien ein Schädelhirntrauma und somit Erinnerungslücken durchaus möglich, aber nicht untersucht worden. Bei der Kollision mit rund 110 km/h hätten Kräfte gewirkt, die mit einem Aufprall gegen eine Betonwand mit 50 bis 55 km/h vergleichbar wären.

Eine Gehirnerschütterung könne symptomfrei sein und dennoch ein Gedächtnisverlust eintreten. Für diesen machen die Anwälte Sebastian Scharmer und Stephan Kuhn aber noch eine weitere, mögliche Ursache aus: die medikamentöse Behandlung. Aufgrund der Schmerzen sei dem 18-Jährigen vor seiner Vernehmung im Krankenwagen Fentanyl verabreicht worden, ein Opiat, das laut Scharmer "100 mal so stark wie Heroin" sei.

In der Klinik sei er zudem mit Midazolam behandelt worden, ein Beruhigungsmittel, mit welchem man vor Operationen "bewusst eine Amnesie induziere." Dass diese aufgrund der starken Medikamente vorliegen können, bestätigt auch der toxikologische Gutachter Prof. Dr. Stefan Tönnes von der Frankfurter Uni-Klinik.

Für Richter Euler Indiz genug, es als "erwiesen anzunehmen, dass Erinnerungslücken vorliegen können". Mann wolle "nichts übers Knie brechen", weist der Vorsitzenden den Vorwurf zurück, ein schnelles Prozessende herbeiführen zu wollen. Dennoch ergibt sich für die Verteidigung und ihren Mandanten ein Befangenheitsverdacht, da die Sachkunde des psychiatrischen Gutachters Peter Haag ohne Zweifel und als "widerspruchsfrei" angenommen wurde, obschon dieser die Erinnerungslücken als "nicht plausibel" bezeichnete. Über den Befangenheitsantrag muss eine andere Kammer entscheiden, der Prozess wird am Freitag, 20. September, fortgesetzt.