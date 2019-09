Von Marco Partner

Darmstadt. Sie waren auf dem Weg zu Freunden in Heidelberg und wurden unmittelbare Beobachter eines schrecklichen Unfalls. Beim "Fuchsbuckel"-Prozess wird am neunten Verhandlungstag ein Ehepaar aus Berlin in den Zeugenstand vor dem Darmstädter Landgericht gerufen. Der mittlerweile 19-jährige Fahrer aus Groß-Bieberau, der bei einem Fluchtversuch vor der Polizei auf dem A 5-Parkplatz am 30. Dezember 2018 einen tödlichen Unfall verursachte, sitzt wegen des Mordvorwurfs auf der Anklagebank.

Mit ihrem Mann und ihrem Sohn war die 44-jährige Berlinerin am späten Nachmittag auf der rechten Fahrspur der A 5 unterwegs, als sie im Rückspiegel Blaulichter wahrnahm. "Wir dachten erst, es ist vielleicht eine Eskorte für einen Promi", erklärt ihr 48-jähriger Gatte, der sich als Beifahrer umdrehte und zwei dunkle Limousinen ausmachte. Dass es sich um Zivilstreifen und um eine Verfolgungsjagd handelte, realisierten sie in diesem Moment nicht. Denn den Ford Focus, mit welchem der damals 18-Jährige floh, da er ohne Führerschein und gefälschten Kennzeichen unterwegs war, nahmen sie erst in der letzten Sekunde wahr.

"Ich ging vom Gas und plötzlich schoss von links ein silberner Wagen auf unserer Spur", so die Zeugin. Sie und ihr Mann interpretierten die "knickhafte Lenkbewegung" zunächst als "abstruses Ausweichmanöver". Doch statt zu verlangsamen, raste der Wagen auf den kleinen Autobahn-Rastplatz bei Heppenheim zu. "Ich dachte: ’Oh Gott, was macht der da? Das geht schief!’", erklärt die 44-Jährige. Sie sah nur Bremslichter, ein "Funken wie ein Silvesterfeuerwerk unter dem Auto" und hörte einen "Riesenknall". Wohl der Moment, bei welchem der Autobahn-Raser den Bordstein entlang schlitterte. Den Aufprall auf den blauen Mazda aus Düsseldorf konnten sich nicht mehr sehen. Eine 39-jährige Frau, die auf der Rückbank des Mazda saß, kam dabei ums Leben. Ihr 10-jähriger Sohn wurde schwer verletzt.

In einer der Zivilstreifen saß der Polizeibeamte J., der ebenfalls in den Zeugenstand gerufen wird. Gegen 17.30 Uhr sei ihm auf der A 5 bei Seeheim-Jugenheim ein Pkw mit abgelaufenem Kurzzeit-Kennzeichen aufgefallen. Am Autobahnkreuz wechselte der Ford plötzlich von nördlicher in südliche Richtung gen Heidelberg. "Wir folgten ihm, fragten Verstärkung an, überholten ihn und forderten den Fahrer bei der Raststätte Alsbach zum Anhalten auf", erklärt der Zeuge. Tatsächlich schien der junge Fahrer dem Befehl zu folgen. "Doch kurz vor der Ausfahrt raste er davon", erklärt der Beamte.

Es folgte eine rund 15 Kilometer lange Verfolgungsjagd bei 180 Kilometern pro Stunde. Um dem Flüchtigen nicht "den Weg freizuräumen", habe man Blaulicht und Martinshorn deaktiviert. "Wie vom Blitz getroffen", sei der Angeklagte auf den Fuchsbuckel-Parkplatz eingebogen. "Wir haben nur noch ein Trümmerfeld vorgefunden", so der Polizist. Der Fahrer habe mit Kopf und Oberkörper über dem Lenkrad gelegen und die Hupe dauerbetätigt. "Er wurde erstversorgt und festgenommen", so der Beamte. Für die 39-jährige Frau kam jede Hilfe zu spät. Der kleine Wagen sei "total zusammengeschoben" gewesen.

Um zu beweisen, dass ihr Mandant einen unfallfreien Halt auf dem Fuchsbuckel beabsichtigte, stellt die Verteidigung weitere Anträge. Der Befangenheitsantrag gegenüber der richterlichen Instanz, die laut Verteidigung eher an einem "ergebnisorientierten, schnellen" statt einem "sorgfältigen Verfahren" interessiert sei, wurde von der Vertreterkammer als "unerwiesen" abgelehnt. Die Verhandlung wird am 14. Oktober fortgesetzt.