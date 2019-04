Heppenheim. (pol/mare) Ein 35-jähriger Mann hat in einer Praxis im hessischen Kreis Bergstraße als Arzt gearbeitet. Das Problem: Der Mann war gar kein Arzt - er hatte die Unterlagen für die Zulassung gefälscht, wie die Staatsanwaltschaft Darmstadt und das Polizeipräsidium Südhessen in einer gemeinsamen Erklärung mitteilen.

Aber der Reihe nach: Zunächst legte der Heppenheimer seine Unterlagen der Kassenärztlichen Vereinigung vor. Die ihm auch die Zulassung erteilte. Im Oktober 2018 arbeitete der falsche Arzt dann mehrere Wochen in einer Praxis im Kreis Bergstraße. Im März 2019 war er dann in einer Klinik im Schwarzwald tätig.

Der Schwindel flog auf, als ein polizeiliches Führungszeugnis eingeholt wurde. Am Montag klickten so die Handschellen. Die Polizei durchsuchte zudem unter anderem Wohnungen in Heppenheim, im Wetterauskreis und im Landkreis Karlsruhe. Dabei stellten die Beamten umfangreiches Beweismaterial sicher.

Bei der Vernehmung gab der 35-Jährige den Schwindel zu. Am Dienstag wurde er dann einem Richter beim Amtsgericht Darmstadt vorgeführt. Der Haftbefehl wurde zwar außer Kraft gesetzt. Dafür muss der Mann nun eine elektronische Fußfessel tragen. Er wird sich wegen des Verdachts des Betruges, der Urkundenfälschung sowie dem Missbrauch von Titeln strafrechtlich verantworten.