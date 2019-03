Von Andrea Döring

Heidelberg/Rhein-Neckar. Viele Menschen, die Zeuge oder Opfer eines schrecklichen Ereignisses oder eines Verbrechens werden, brauchen oft seelische Unterstützung. Die Beratungs- und Koordinierungsstelle Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar (BeKo Rhein-Neckar) in der Heidelberger Adlerstraße bietet seit 15. März fachkundige Hilfe an. Die BeKo Rhein-Neckar geht als Pilotprojekt an den Start. Die Städte Heidelberg, Mannheim und der Rhein-Neckar-Kreis finanzieren gemeinsam die Einrichtung in Trägerschaft der Arbeiterwohlfahrt. Unterstützung gibt es auch von den regionalen Vereinen der Kriminalprävention sowie dem Polizeipräsidium Mannheim.

"Als Polizisten haben wir ganz oft mit Menschen zu tun, die etwas ganz Schreckliches erlebt haben", berichtet Polizeipräsident Thomas Köber, vom Polizeipräsidium Mannheim. Die Notfallseelsorge kann direkt vor Ort helfen. Hat man das schlimme Ereignis nach Wochen oder Monaten nicht bewältigt, kann ärztliches oder psychologisches Eingreifen notwendig sein. Die BeKo Rhein-Neckar stellt ein Angebot für die Zwischenzeit bereit, in der es bis jetzt eine Versorgungslücke gab. Auf einem roten Kärtchen, das Polizisten in Zukunft beim Einsatz dabei haben, steht die Nummer von Angelika Treibel. "Wenn Sie jemanden zum Reden brauchen, dann rufen Sie da an!", erklärt die Diplom-Psychologin der Arbeiterwohlfahrt (AWO).

Sie kann beraten, informieren oder auch weitervermitteln. Grundlage ist die gute Vernetzung der Beratungsstelle. Die zentrale Schnittstelle ist die Polizei, die meist bei belastenden Ereignissen vor Ort ist. Daten- und Opferschutz kann sie durch das Verteilen der Kärtchen gewährleisten.

Das Modellprojekt solle zwei Jahre laufen, erklärt Wolfgang Erichson, Bürgermeister der Stadt Heidelberg. Je 25.000 Euro pro Jahr kommen von den Städten Mannheim und Heidelberg und vom Rhein-Neckar-Kreis, so Stefanie Jansen, Sozialdezernentin des Landratsamts. Christian Specht, Erster Bürgermeister der Stadt Mannheim, hat den Vertrag beim Pressegespräch am Montag gleich dabei und übergibt ihn Stefanie Burke-Hähner, Geschäftsführerin des AWO-Kreisverbands Heidelberg.

An eine Frau, die zufällig vorbeikam, als ein Mensch in Mannheim vom Hochhaus sprang, erinnert sich Specht. "Sie stützte sich am Auto ab, meinte aber, sie bräuchte keine Hilfe. Doch drei Tage später rief sie bei mir im Büro an und fragte, wo sie sich hinwenden könne". Specht konnte damals noch nicht richtig weiterhelfen. Ein weiteres Ziel ist daher die Vernetzung vorhandener Einrichtungen in der Region. Für Menschen wie die Suizid-Zeugin, die sich das Gesehene von der Seele reden müssen, ist die BeKo genau die richtige Adresse.

Die Sprechzeiten finden sich auf der Homepage. Mit dem Telefon hat die Einrichtung ein niedrigschwelliges Medium gewählt, das bei Bedarf auch Anonymität zulässt, erklärt Treibel. "Die Menschen schämen sich, sie verstehen sich oft hinterher selbst nicht mehr", berichtet Köber. Auf falsche Polizeibeamte oder Enkeltrick-Betrüger hereingefallen zu sein, belastet die Opfer und das Umfeld. Auch Menschen, die selbst bei einem Verbrechen oder Unfall nicht dabei waren, können anrufen. Sie leiden als Partner, Angehörige oder Freunde oft stärker als die Betroffenen selbst. Fachkräfte können sich ebenfalls an die BeKo Rhein-Neckar wenden. Treibel betont, dass die Einrichtung psychosoziale Beratung anbietet, aber keine Psychotherapie. Besteht psychotherapeutischer Bedarf, unterstützt sie die Weitervermittlung an Fachstellen.

Welche sozialen Folgen ein Überfall haben kann, erklärt Köber. Von einer alten Dame berichtet er, die stürzte und sich den Oberschenkelhals brach, als ein Dieb ihr die Handtasche entriss. "Sie traute sich gar nicht mehr raus", bedauert der erfahrene Polizist. Für die Zusammenarbeit der Institutionen bei der BeKo Rhein-Neckar hat er bis kurz vor seiner Pensionierung in zwei Wochen gekämpft. Menschen, die Wohnungseinbrüche, Überfälle, Betrug, Unfälle oder einen Suizid miterleben mussten, sind in Zukunft nicht mehr allein.

Info: Psychosoziale Notfallversorgung Rhein-Neckar (BeKo Rhein-Neckar), Kontakt und weitere Informationen: Telefon 0 62 21 / 73 92.116, www.beko-rn.de. Außerhalb der Sprechzeiten kann eine Nachricht hinterlassen werden, es erfolgt dann ein Rückruf.