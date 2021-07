Heidelberg/Rhein-Neckar. (sha) Impflingen, die dem empfohlenen Impfschema der Kreuzimpfung folgen wollen, kann der Rhein-Neckar-Kreis aktuell eine mRNA-Impfung anbieten. Die Impflinge müssen dann aber den mRNA-Impfstoff nehmen, der zu dem jeweiligen Zeitslot verimpft wird und haben keinen Anspruch auf einen bestimmten mRNA-Impfstoff, sagte Kreissprecher Ralph Adameit auf RNZ-Anfrage.

"Die Änderung hat in unseren Impfzentren zu vielen Anfragen geführt, die wir strukturiert abarbeiten", betonte Adameit. Da nun auch ein kürzeres Impfintervall möglich sei, seien gewisse Abläufe umgestellt worden. Wer zum Beispiel seinen Zweittermin vorverlegen möchte, kann das in den Impfzentren am Check-out-Counter tun, regulär buchen kann man diese Termine allerdings noch nicht.

Von dem Zweittermin, der zuvor vergeben wurde, müssen sich die Impflinge extra abmelden, das geht noch nicht automatisch. "Leider machen das viele Bürger nicht", bedauert Adameit. Über das weitere Prozedere stehe das Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis als Betreiber von drei Impfzentren in engem Austausch mit dem Sozialministerium des Landes Baden-Württemberg.