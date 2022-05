Von Stefan Hagen

Heidelberg/Rhein-Neckar. Weit über das Stadtgebiet verstreut, hohe Mietkosten und aus energetischer Sicht veraltet: Im Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis ist man mit der Gebäudesituation der Dienststellen, die in Heidelberg beheimatet sind, nicht glücklich. Bereits seit Jahren wird an einer Lösung des Problems gearbeitet, jetzt geht das Projekt "Erweiterung und Sanierung des Verwaltungsgebäudes in der Römerstraße 2" in seine konkrete Phase. Dafür hat der Kreistag am Dienstag in seiner Sitzung in Reilingen quer durch alle Fraktionen grünes Licht gegeben.

Als im Rahmen der Polizeistrukturreform die Polizeidirektion Heidelberg Ende 2013 aufgelöst wurde, nutzte der Rhein-Neckar-Kreis die Gunst der Stunde und erwarb das Gebäude, das direkt ans Landratsamt angrenzt, Ende 2015 für fast 37 Millionen Euro vom Land Baden-Württemberg. Bekommen hat man für diese Summe ein rund 6200 Quadratmeter großes Grundstück mit einer Nutzfläche von 5500 Quadratmetern und 205 Stellplätzen. Nach dem Auszug der Kriminalpolizei übernimmt der Rhein-Neckar-Kreis das Gebäude voraussichtlich am 30. September dieses Jahres. Von der Polizei bleibt dann nur noch das Revier Mitte mit etwa 40 Arbeitsplätzen vor Ort. Dieses Revier vermietet der Rhein-Neckar-Kreis dann ans Land Baden-Württemberg.

Anschließend wird nicht gekleckert, sondern richtig geklotzt: Für die Sanierung werden 12,5 Millionen Euro fällig, für einen notwendigen Erweiterungsbau weitere 17 Millionen Euro investiert. Die Sanierungsarbeiten beginnen ab Januar 2023 und sind voraussichtlich ein Jahr später abgeschlossen. Die Errichtung des Erweiterungsbaus wird im Juli 2023 starten, die Fertigstellung ist für den Sommer 2025 geplant.

Anschließend sollen die angemieteten Gebäude in Heidelberg in der Eppelheimer Straße, im Kurpfalzring und in Rohrbach-Süd aufgegeben werden. Die Gesamtinvestition von fast 67 Millionen Euro habe "das Zeug zum multiplen Nachtschreck", sagte CDU-Fraktionschef Frank Werner. "Angesichts der Preisexplosion im Bausektor und Rohstoffbereich müssen wir auf der Hut sein, dass uns die Kosten nicht davonlaufen", blickte er sorgenvoll in die Zukunft. Zuvor hatte er die Vorteile des Projekts in schillernden Farben geschildert. Mit dem zentralen Standort spare man künftig Zeit und Geld. Statt jährlich rund 1,1 Millionen Euro an Miete zu zahlen, investiere man ins eigene Vermögen. Beste Lage, beste Verkehrsanbindung, kurze Wege für Personal und Kunden, schwärmte Werner. Diese Punkte sehen die anderen Fraktionen unisono ebenfalls positiv.

Grünen-Fraktionschef Ralf Frühwirt mahnte in Hinblick auf die derzeitige Lage aber eine "strenge Ausgabendisziplin" an. Seiner Fraktion gefalle es auch nicht, dass die Außensanierung des Gebäudes nicht Thema dieser Kreistagsitzung sei. "Wir können uns beim Klimaschutz keine zeitlichen Verzögerungen leisten", kritisierte Frühwirt.

Die Freien Wähler seien über die mittlerweile gestiegenen Kosten nicht erfreut, machte John Ehret deutlich. Das Finanzierungskonzept sei allerdings schlüssig, betonte er. "Uns war schon immer klar, dass dieser Weg kein leichter werden wird", ergänzte Sozialdemokrat Thomas Zachler für seine Fraktion. Man könne nur darauf vertrauen, dass die künftige Fläche auch wirklich gebraucht werde, merkte er unter dem Stichwort "Homeoffice" an. Überschüssige Fläche können man notfalls auch vermieten, wollte Wilfried Weisbrod (Grüne) diesen Einwand nicht überbewerten.

Auch Malte Kaufmann rief zur Mäßigung bei den Ausgaben auf. "Wir können die Mittel nicht mit dem Füllhorn ausschütten", merkte der AfD-Politiker an. "Wer A sagt, muss auch B sagen", machte die Fraktionsvorsitzende der FDP, Claudia Felden, deutlich, dass man an einem Punkt ist, an dem es kein Zurück mehr gibt. "Was mir am Ende haben, hätten wir mit anderen Lösungen auch nicht billiger bekommen", fasste Edgar Wunder (Linke) zusammen.