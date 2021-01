Heidelberg. (RNZ/mare) Witterungsbedingt kommt es am Mittwochmorgen zu Ausfällen der Straßenbahnen in der Region. Das teilt die RNV via Twitter mit.

Demnach gibt es wegen Eis und Glätte im ganzen Verkehrsgebiet der RNV teils starke Verspätungen für Busse und Bahnen. Betroffen sind vor allem die Linien in städtischen Randgebieten und auf Überlandstrecken. Gegen 8 Uhr waren die Störungen zwar weitgehend beseitigt. Dennoch kann es in den kommenden Stunden noch zu Verspätungen kommen. Für die Straßenbahn-Linien 5, 22, 23, 24 und 26 in Heidelberg werden noch Busse als Ersatzverkehr eingesetzt.