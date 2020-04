Rhein-Neckar. (RNZ) Nachdem die Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie nach derzeitiger Einschätzung des Robert-Koch-Instituts laut einer Mitteilung aus dem Landratsamt Rhein-Neckar-Kreis messbar sind und greifen, wenden sich die Oberbürgermeister Eckart Würzner (Heidelberg) und Peter Kurz (Mannheim), die Landräte Achim Brötel (Neckar-Odenwald-Kreis) und Stefan Dallinger (Rhein-Neckar-Kreis) sowie die Präsidenten der Polizeipräsidien Andreas Stenger (Mannheim) und Hans Becker (Heilbronn) an die Bevölkerung.

Das Osterfest 2020 werde anders sein, ohne Gottesdienste, ohne große familiäre Zusammenkünfte, ohne Urlaubsreisen. Für eine Diskussion über die Lockerung der momentan gültigen Maßnahmen sei es jetzt noch "zu früh". Die Oberbürgermeister und Landräte sowie die Polizeipräsidenten stellen klar, dass die Einschränkungen noch bis mindestens einschließlich 19. April andauern werden.

Das Coronavirus sei eine Bedrohung für die Gesundheit, und "unser aller Ziel" müsse es vor allem sein, die Ausbreitung des Virus auch weiterhin zu verlangsamen. "Nur dann können alle gut behandelt werden, die schwer erkranken", so die sechs Behördenleiter. "Wir alle bitten Sie, halten Sie weiter durch und bleiben Sie zuhause, soweit es möglich ist. Verzichten Sie auf Osterbesuche. Bringen Sie Ihre Familie und Ihre Freunde und auch sich nicht in Gefahr. Bitte halten Sie sich weiter alle an die Regeln!"

Weiterhin werden die Menschen in der Region darum gebeten, den Mindestabstand zu anderen Personen einzuhalten, die Hände regelmäßig und gründlich mit Seife zu waschen und die Regeln der Husten- und Niesetikette zu beachten.