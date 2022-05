Von Carsten Blaue

Heidelberg. Kann gut sein, dass Teilnehmende am Straßenverkehr in Heidelberg, Mannheim und im Rhein-Neckar-Kreis in nächster Zeit mal von einer freundlichen Person eine knallorange Postkarte in die Hand gedrückt bekommen. "Danke" steht vorne drauf, "...fürs Mitmachen!" hinten. Zu sehen sind zudem Zeichnungen von drei Personen: im Auto, auf dem Rad und zu Fuß. Alle drehen den Kopf – und schauen den Betrachter auf der Rückseite der Postkarte lächelnd an. Alle drei blicken sich um, nehmen Rücksicht. Ganz im Sinne der Jahreskampagne des Allgemeinen Deutschen Fahrrad-Clubs (ADFC) Rhein-Neckar. Unter dem Motto "Rücksicht im Verkehr – da geht noch mehr!" gibt es zahlreiche Aktionen. Das Verteilen der "Danke"-Postkarten ist eine davon.

"Wir wollen denen danken, die sich im Straßenverkehr gut und richtig verhalten. Und wir wollen allen anderen einen Denkanstoß geben", sagt Susanne Niemann. Die Vorsitzende des ADFC Rhein-Neckar sieht in der Karte, die Ursula und Gregor Pogatzki in ehrenamtlicher Arbeit für den Fahrradclub entworfen haben, viele Interpretationsmöglichkeiten im Sinne des Kampagnenziels. So schauen die Personen auf dem Rad und im Auto auf den vermeintlich schwächsten Verkehrsteilnehmenden, nämlich den Fußgänger. Außerdem hält das mit dünnem Strich gezeichnete Trio Abstand zueinander.

"Das ist ja unser Dauerthema", sagt Niemann. Selten sind beim Überholen zwischen einem Auto und einem Fahrrad innerorts 1,50 Meter Platz oder mehr. Meist ist der Abstand eher geringer. Dabei gibt die Straßenverkehrsordnung alles genau vor. Auch dass es außerorts sogar zwei Meter sind. Auch das will der ADFC wieder ins Gedächtnis rufen – und fängt damit gleich am nächsten Samstag in Schwetzingen an. Dann ist dort nämlich "Spargelsamstag". Die Stadt ist voller Menschen, und die Radfreunde sind mittendrin mit ihren Postkarten. Insgesamt wurden 35.000 Exemplare gedruckt. Einige davon werden auch gleich am nächsten Tag in Sinsheim verteilt: Am Sonntag, 8. Mai, fällt an der Klima-Arena der Startschuss zum diesjährigen "Stadtradeln" in der Region.

Offiziell beginnen die Wochen der "Danke"-Aktion jedoch am Europäischen Tag des Fahrrads, und das ist der 3. Juni – dieses Jahr ein Freitag. Dann werden wieder ADFC-Aktive laut Niemann in aller Frühe zum Beispiel in Heidelberg an den Neckarbrücken und an der Gaisbergstraße stehen, um Radpendlern Brötchentüten zu reichen. Darin wird wieder Leckeres und Gesundes sein – und eben immer auch eine "Danke"-Karte.

Was das Thema Abstand betrifft, will der ADFC die Jahreskampagne auch für Aufklärung auf Datenbasis nutzen. Rund drei Monate lang verfügt der Fahrradclub über zehn sogenannte "Open Bike Sensoren", die auf die Ortsgruppen in der Region verteilt werden. Diese Sensoren sind quasi Abstandsmesser bei Überholvorgängen, die per GPS aufgezeichnet werden. Über die Zeit erhoffen sich die ADFC-Aktiven konkrete Anhaltspunkte dazu, an welchen Stellen in der Region das Abstandhalten besonders problematisch war. Dann werden sie sich dort Schwimmnudeln auf die Gepäckträger schnallen und so die 1,50 Meter innerorts beim Fahren veranschaulichen. Andere Verkehrsteilnehmende sollen beim Überholen sehen, wie viel das ist – und dass man den richtigen Abstand möglicherweise viel zu selten einhält.