Heidelberg/Mannheim. (pol/mare) Sonntagnacht in der S-Bahn von Mannheim nach Karlsruhe: Eine 25-Jährige will vom Heidelberger Hauptbahnhof aus nach Hause. Doch ein Unbekannter verwickelt sie in ein Gespräch, droht, zeigt offen ein Messer. Das ist in der Nacht des 9. Dezember passiert. Die Polizei sucht nun nach dem Mann und nach Zeugen.

Der Unbekannte stieg demnach um 1.08 Uhr am Mannheimer Hauptbahnhof in die Bahn. Das belegen Bilder der Videoüberwachungsanlage. In Heidelberg stieg dann die junge Frau gegen 1.35 Uhr zu.

Im erwähnten Gespräch gab sich der Mann frauenfeindlich und drohte der 25-Jährigen. Gewalt wendete er aber nicht an. So stieg die Frau wenig später wieder aus, der Mann fuhr weiter.

Weiteres Videomaterial zeigt, wie der Unbekannte ein Einhandmesser zog und es zwischen Mannheim und Heidelberg offen zur Schau stellte.

Die Polizei beschreibt den Mann als zwischen 30 und 40 Jahre alt, er trug eine schwarze Baseballkappe, eine schwarze Winterjacke und eine schwarze Jogginghose.

Die Bundespolizei sucht nun weitere Fahrgäste, die ebenfalls Kontakt zu diesem Mann hatten, Diese können sich jederzeit unter der Rufnummer 0721/120160 bei der Bundespolizei Karlsruhe melden.