Mannheim. (RNZ/mare) Die Erneuerung der Brücke bei Mannheim-Friedrichsfeld schreitet voran. Dafür wird der Verkehr auf der Autobahn A656 in Richtung Mannheim aber gestoppt. Am Freitag, 7. Juni, wird die Fahrbahn zwischen 9 und 12 Uhr zwischen dem Autobahnkreuz Heidelberg und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim voll gesperrt. Das teilt das Regierungspräsidium Karlsruhe mit.

Grund dafür ist die Sicherheit: Stahlträger werden auf der Baustelle angeliefert.

Und so sehen die überörtlichen Umleitungen aus: Wer aus Heidelberg kommend welche über die A656 in Richtung Mannheim gelangen möchte, muss am Kreuz Heidelberg in Richtung Norden fahren, um an der Anschlussstelle Dossenheim drehen zu können. Sie kommen dann an der Anschlussstelle Schwetzingen über die Bundesstraße B535 in Richtung Mannheim.

Der Verkehr auf der A5 aus Norden sowie aus Süden kommend wird ebenfalls an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B535 in Richtung Mannheim geleitet.

Doch damit haben die Vollsperrungen noch nicht ihr Ende erreicht. Denn auch 9. bis 11. Juni ist die A656 dicht.

Am Pfingstwochenende werden dann die Stahlträger für die neue Brücke über der Bahn eingehoben. Hierfür wird die A656 zwischen dem Heidelberger Kreuz und der Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim von Sonntag, 22 Uhr, bis Dienstag, 5 Uhr, voll gesperrt werden. Und zwar in beide Fahrtrichtungen.

Die Sperrung der Autobahn - so das RP - sei unumgänglich, da zum Einhub der Stahlträger auch Kräne auf der Fahrbahn positioniert werden müssen. Diese können nicht im Gleisbereich unterhalb der Brücke stehen.

Das sind die Umleitungen: Wer von der A5 über die A656 nach Mannheim fahren will, muss vom Norden her direkt am Weinheimer Kreuz in Richtung Mannheim abbiegen. Autofahrer aus südlicher Richtung werden bereits an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B535 nach Mannheim geleitet

Wer von der A67 nach Heidelberg fahren möchte, muss von Norden kommend bereits am Viernheimer Kreuz auf die A5 in Richtung Heidelberg wechseln. Aus dem Süden kommend geht es an der Anschlussstelle Schwetzingen über die B535 in Richtung Heidelberg.

Die Anschlussstelle Mannheim-Seckenheim bleibt in Richtung Mannheim offen. In Richtung Heidelberg führt die Umleitung über die B535.