Heidelberg/Walldorf. (pol/mün) Gleich zwei Mal traten Exhibitionisten in Erscheinung und belästigten Frauen. Die Polizei hofft jetzt auf Hilfe.

> In einem Heidelberger Supermarkt beobachtete eine Zeugin, wie ein Mann vor ihr in der Schlange die Hose öffnete und sich entblößte. Vor ihm soll ein junges Mädchen gestanden haben, die das aber nicht mitbekommen habe, heißt es im Polizeibericht. Der Vorfall ereignete sich am Freitag gegen 20 Uhr in einem Discounter in der Plöck in der Altstadt. Als der Exhibitionist die Zeugin bemerkt habe, soll er sein Geschlechtsteil verdeckt, bezahlt und den Supermarkt verlassen haben.

Der Tatverdächtige soll 50 bis 60 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er habe kurze dunkle Haare, einen kurzen Bart und unauffälliges Deutsch gesprochen. Bekleidet sei er mit einer grauen Hose und braunen Schuhen gewesen und mit einem silbernen Fahrrad weggefahren.

Hinweise nimmt der Kriminaldauerdienst der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.

> Ein maskierter Exhibitionist belästigte am Samstag eine Joggerin bei Walldorf. Die 28-Jährige war gegen 13.40 Uhr in einem Waldstück östlich der Heidelberger Straße unterwegs. Plötzlich hörte sie mehrere Pfiffe. Hinter sich entdeckte sie einen Mann, der mit freiem Oberkörper, heruntergelassener Hose und einer Sturmhaube über dem Kopf an seinem Geschlechtsteil manipulierte. Die Frau wollte weiterlaufen, doch wieder hörte sie Pfiffe und der Unbekannte entblößte sich wieder, so die Polizei. Erst als die Frau ihr Handy zückte, flüchtete der Täter in den Wald.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach dem Mann blieb erfolglos.

Der Tatverdächtige soll 25 bis 30 Jahre alt und etwa 1,75 Meter groß sein. Er habe eine kräftige, leicht dickliche Statur sowie helle Hautfarbe. Bekleidet sei er mit einer grauen Jogginghose und Sportschuhe gewesen.

Hinweise nimmt auch hier die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg unter der Rufnummer 0621/174-4444 entgegen.